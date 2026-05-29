Когда лучше всего поливать сад в жару: есть важные правила

С приближением летней жары, которая в последнее время бьет температурные рекорды, крайне важно знать, как сохранить сад здоровым и ухоженным. Одним из ключевых элементов ухода является правильный режим полива, который меняется в зависимости от времени года.

Понимание того, как именно поливать растения, является базовым правилом садоводства. Однако значение имеет не только количество воды, но и время ее внесения. В периоды экстремальных погодных условий – будь то сильная жара или сильные морозы – растения становятся наиболее уязвимыми и требуют совершенно разных подходов к уходу. Чтобы определить оптимальное время полива, издание Woman and Home обратилось за советами к профессионалам. И вот как они описали правильный полив сада в жару.

Когда лучше поливать сад: утром или вечером

В целом в весенние и летние месяцы лучше всего проводить полив в промежутке между 6 и 10 часами утра. В периоды сильной жары процедуру лучше завершать до 9 часов. Это самый оптимальный период.

Если же сделать это утром нет возможности, то следующим лучшим промежутком будет время с 17:00 до 20:00. Полив после пяти вечера позволяет избежать пиковых температур, благодаря чему меньше воды теряется из-за испарения. В то же время до наступления ночи листья успевают полностью высохнуть, что помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Однако вечерний полив имеет и свой минус: он может привлечь больше вредителей, поскольку они любят прохладную и влажную среду – именно такие условия возникают в конце дня. Слизни и улитки становятся активными с понижением температуры, поэтому хорошо увлажненная земля вокруг растений становится для них идеальным местом, что может иметь пагубные последствия для сада. Полив до 20:00 обеспечивает достаточно времени, чтобы вода успела впитаться в почву, а листья подсохли до темноты, когда эти ночные вредители наиболее активны.

Почему сад в жару лучше всего поливать с утра

Вместе с корректировкой ухода за подвесными кашпо в летнюю жару, в адаптации нуждается и график полива всего сада, когда стоят высокие температуры.

В жару растения необходимо обеспечивать влагой тогда, когда уровень испарения минимальный. При таких условиях корни способны быстро впитать влагу и использовать ее в течение дня для поддержания гидратации. Именно поэтому утренние часы с 6 до 9 утра (или хотя бы до 10:00) считаются лучшим временем.

Это не только минимизирует испарение воды на солнце, но и гарантирует, что случайные капли на листьях быстро высохнут, снижая риск развития грибковых инфекций и ожогов. Если на участке используются разбрызгиватели или системы полива, для достижения наилучших результатов их следует настроить на автоматический запуск именно в промежутке между 6:00 и 10:00.

Какое время для полива является худшим

Чтобы избежать типичных ошибок в уходе за садом в любое время года, следует помнить о периоде дня, когда поливать растения категорически не рекомендуется. Худшим временем для полива является полдень. Это момент пиковой жары, когда солнечное тепло испаряет воду слишком быстро, из-за чего она просто не успевает просочиться глубоко в почву, где ее могли бы достать корни.

Если же возникла насущная необходимость полить растения посреди дня, лучше сделать это вручную. Это позволит четко контролировать направление воды и количество влаги, которую получает почва. При этом струю воды необходимо направлять исключительно под корень, избегая попадания на листья.

В периоды длительных летних тепловых волн часто возникает вопрос, нужно ли поливать уличные растения ежедневно. В таких случаях специалисты советуют поливать тщательнее и медленнее, а не просто увеличивать частоту, хотя все, как и всегда, зависит от конкретных видов растений, текущих погодных условий и среды их выращивания.

