Ограничение каденций мэров: Александр Слобожан рассказал о негативных последствиях

Законопроект об ограничении каденций мэров нарушает несколько статей Конституции Украины, в частности, о праве избирать и быть избранным. И это ограничение коснутся абсолютно всех муниципалитетов, если этот документ будет зарегистрирован и проголосован.

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О негативных последствиях для всех жителей общин в случае продвижения законопроекта, который ограничивает количество сроков пребывания в должности мэра, а также о международных исследованиях по таким ограничениям рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

"Пока что законопроект не зарегистрирован. Мы надеемся, что после такого масштабного обсуждения и негативной реакции в обществе, он не будет вообще зарегистрирован.

Это касается каждого из нас, не только непосредственно городских голов, потому что это прямое нарушение нескольких статей Конституции, самое главное "избирать и быть избранным". И такие ограничения коснутся абсолютно всех муниципалитетов, в этом случае, если мы говорим о городах.

Мы в Ассоциации городов провели анализ и почти 400 общин, которые являются городами, там главы будут ограничены в своих полномочиях. Если мы говорим об областных центрах, то это за исключением трех общин (Харькова, Черновцов и Луцка) - все областные центры. Поэтому говорить, что это касается только Киева, а других не касается, неправильно. Потому что в разрезе городских голов касается более 83% тех голов, которые сейчас находятся на должностях. Также это ограничение прав граждан избирать и быть избранными", - подчеркнул Слобожан.

"В Польше проводили исследования, у них есть такая структура - Высшая контрольная палата. Основной аргумент внедрения любых ограничений, когда это обсуждается, это нивелирование коррупционных правонарушений. То есть продвигается тезис, что если ограничить сроки избрания глав общин, то снизится уровень коррупции. Так вот, эта польская структура доказала, что отсутствует какая-либо корреляция и даже наоборот, коррупционные вызовы растут, если внедряются такие ограничения. Потому что отсутствует стратегия развития.

В октябре 2013 года аналогичный законопроект был зарегистрирован в парламенте. Он тоже предлагал, давайте ограничим сроки сельских, поселковых, городских голов. Немного по другому предлагалось, чем сейчас. Тогда предлагалось со следующей каденции это делать. А то что сейчас обсуждается, вообще нарушает Конституцию, поскольку вводится ограничение задним числом", - отметил Слобожан.