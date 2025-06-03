Victory for Victoria Day: в ПАСЕ планируют учредить день памяти об убитой в российском плену журналистке Рощиной

В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют ввести новую памятную дату – Victory for Victoria Day. Этот день будет посвящен украинской журналистке Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

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Инициативу озвучил президент ПАСЕ Теодорос Русопулос. О ее деталях сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук.

"Важная инициатива, которая родилась сегодня во время слушаний по моей резолюции об украинских журналистах в российском плену на заседании Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа в Норвегии. По предложению Президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса будет основан Victory for Victoria Day (Победа для Виктории) – День военных корреспондентов и свободы журналистики", – говорится в сообщении.

Этот день будет посвящен не только памяти Рощиной, но и чествованию всех журналистов, которые погибли, пропали без вести или попали в плен, освещая войну в Украине. Ежегодно десятки репортеров рискуют жизнью, чтобы донести правду из зоны боевых действий, и многие из них – ценой собственной жизни.

Впервые Victory for Victoria Day отметят осенью – во время сессии ПАСЕ в Страсбурге, которая состоится 29 сентября – 3 октября 2025 года. Именно тогда планируется голосование за резолюцию, посвященную украинским журналистам, попавшим в плен. В рамках чествования запланированы минута молчания и специальное мероприятие во время пленарного заседания.

Напомним, страна-агрессор РФ вернула тело пленной украинской журналистки Виктории Рощиной с признаками пыток и без некоторых внутренних органов. Предположительно для того, чтобы скрыть причину смерти.

Виктория Рощина, уроженка города Запорожье, с начала большой войны находилась на оккупированной территории области. В марте 2022 года стало известно о ее первом задержании ФСБ РФ в оккупированном Бердянске. Где-то через неделю ее освободили, заставив записать видео, где она говорит, что не имеет претензий к РФ.

В июле 2023 года Виктория выехала на оккупированную территорию юга Украины, вероятно, чтобы снять репортаж о кризисе на Запорожской АЭС и разрушении Каховской дамбы.

Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

Отец Виктории рассказал, что 27 июля она выехала в Польшу, чтобы попасть на оккупированную территорию через РФ, путешествие должно было занять три дня.

Родные говорили с ней 3 августа, Виктория сказала, что несколько дней проходила проверки на границе, но не сказала, где именно находится.

Впоследствии СБУ подтвердила родным Виктории, что ее захватили в плен россияне, добавив, что в тюрьмах РФ много "замороженных" украинских арестантов, среди которых может быть и она.

О смерти журналистки стало известно 10 октября 2024 года. В ГУР сообщили, что Виктория Рощина была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться домой.

В Офисе генпрокурора информировали, что уголовное дело доквалифицировано, сейчас речь идет о военном преступлении, соединенном с умышленным убийством.

Виктория Рощина работала на "Украинском радио", "UA:Перший", "Громадському", в "Украинской правде", "Новостях Донбасса", "Цензор.нет" и "Радио Свобода". В 2022 году она получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

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