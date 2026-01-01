Искусственный интеллект выяснил, что ведущим фактором долголетия может быть не диета и не генетика, а минимизация стресса. В то же время по мнению робота, хронический стресс является главным врагом тех, кто стремится жить очень долго.

Об этом сообщает издание Lad Bible, опираясь на вопрос к искусственному интеллекту от одного пользователя, которого интересовало как дожить до 140 лет. Использовав статистику, сервис ответил, что постоянное напряжение и психическое истощение частоне позволяют людям реализовать весь природный потенциал жизни.

Как дожить до 140 лет: ответ ИИ

ИИ говорит, что хронический стресс держит организм в состоянии "выживания" 24/7, не восстанавливая тело. Несмотря на то, что в свидетельстве о смерти "стресс" не указывается как причина, научные данные подтвердили его негативное влияние на физиологические процессы.

Долгое нервное возбуждение ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает иммунитет и ускоряет старение клеток. Поэтому, как говорит ИИ, контроль эмоций не менее важен, чем здоровое питание или спорт.

Как заявили исследователи Национальной службы здравоохранения Великобритании, последствия стресса проявляются как мигрень, головокружение, боль в груди, нарушение пищеварения и учащённое сердцебиение, которое может вызвать тахикардия. Если это длится долго, организм испытывает постоянную нагрузку.

В свою очередь голландские исследователи в 2010 году выяснили, что повышенный уровень гормона стресса кортизола часто связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за этого постоянное волнение может не только влиять на самочувствие, но и сокращать продолжительность жизни.

Искусственный интеллект привел пример француженки Жанны Кальман, которая прожила 122 года, что было официально задокументировано. Женщина курила, ела шоколад, пила вино, но не испытывала ни стрессов, ни тревог, что, по мнению ученых, существенно способствовало ее долголетию.

Несмотря на то, что продлить жизнь до 140 лет пока невозможно, если сочетать низкий уровень стресса, умеренную физактивность и сбалансированное питание, можно значительно повысить продолжительность и качество жизни, говорят ученые

Апо мнению ИИ, принципы так называемых "голубых зон" (регионов с наибольшим количеством долгожителей) остаются самыми эффективными. В качестве примера, он привел:

натуральную растительную пищу;

регулярную двигательную активность без перегрузок;

активную социальную жизнь и поддержку близких;

внутреннее спокойствие и отсутствие стресса.

Как сообщал OBOZ.UA, современные исследования все чаще подтверждают, что образ жизни имеет гораздо большее влияние на продолжительность и качество жизни, а небольшие ежедневные привычки могут либо ускорять процесс старения, либо, наоборот, существенно его замедлять.

