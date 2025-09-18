Обязательно ли есть супы и почему их категорически нельзя повторно кипятить и греть: ответ специалиста

Домашние супы любят не все, и стоит отметить, что есть их каждый день, и даже в целом – не обязательно. При этом супы безусловно полезны, только потому что их основа – овощи, мясной или рыбный бульон, а также они легко усваиваются (особенно бульоны и овощные), а также они дают ощущение сытости благодаря воде, согревают и полезны в холодный сезон. Но с точки зрения питания, главное – чтобы в рационе было: достаточно белка (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные), овощи и фрукты ежедневно, полезные жиры (орехи, масла, авокадо, рыба), сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб). Если вам не нравятся супы, их можно полностью заменить вторыми блюдами, салатами или запеканками – ничего критического не произойдет.

Видео дня

Специалист рассказал в Instagram, чем полезен суп, а также почему нельзя повторно его разогревать.

Полезен ли суп

По словам эксперт, суп обычно содержит, картофель, возможно крупу или макароны, морковь, горошек, капусту, куриные голени, вода и специи. Получается, что можно все эти ингредиенты съесть и без варки в воде. То есть это все те же продукты, которые мы используем во вторых блюдах, просто они "купаются" в воде в супе.

"Так какими же такими целебными свойствами, о которых нам с детства рассказывали, обладает суп? Возможно, в процессе приготовления меняется БЖУ продуктов? Но нет", - добавил специалист

Почему нельзя кипятить суп повторно

Также специалист объяснил, что не полезно готовить суп в большом количестве и постоянно его разогревать и тем более кипятить, поскольку витамины, которые есть в овощах, разрушаются при высокой термической обработке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: