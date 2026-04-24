'Все время за него боролись': из российского плена вернулся боец бригады нацполиции 'Ярость' Дмитрий Силивончик. Фото и видео

В Украину из российского плена вернулся старший лейтенант полиции Дмитрий Силивончик – боец штурмового полка "Сафари" объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость". Его возвращение стало результатом длительной работы государства и всех, кто боролся за освобождение украинских военных.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Иван Выговский. Он поблагодарил всех, кто ежедневно работает, чтобы украинцы возвращались из плена.

По словам главы Нацполиции, история Силивончика – это почти год неопределенности и борьбы. Сначала не было никакой информации о его судьбе, и только потом появилось подтверждение, что боец жив, но находится в плену.

"Все это время за него боролись: государство, подразделение, побратимы. Ждала семья. И сегодня он дома", — подчеркнул Выговский.

Возвращение Дмитрия Силивончика стало частью сложного процесса обмена и еще одним примером того, что Украина не оставляет своих и возвращает их из плена.

Сейчас бойца ждет восстановление после пережитого, а также встречи с близкими, которых он не видел долгое время.

В Украину из плена вернулись 12 представителей МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в рамках обмена пленными 24 апреля на родную землю среди 193 защитников вернулись, в частности, и 12 представителей системы МВД.

"Среди них – 10 гвардейцев, пограничник и полицейский. Офицер, двое сержантов и военнослужащие рядового состава", – рассказал Клименко.

Он сообщил, что они выполняли сложные боевые задачи на востоке Украины, защищали населенные пункты Донецкой и Луганской областей. Враг удерживал их в неволе длительное время – от двух до трех лет.

"Их ждет путь восстановления: обследование, лечение и реабилитация. Плен истощает не только физически, поэтому мы обеспечим полную и всестороннюю поддержку", – пообещал министр МВД.

в пятницу, 24 апреля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Он был проведен в формате 193 на 193. Домой вернулись военные из ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть раненые военнослужащие.

