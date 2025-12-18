О чем был первый в СССР сериал: его уже мало кто помнит

Когда на Западе уже полным ходом развивалось сериальное производство, выходили популярные телевизионные проекты, которые сейчас считаются классическими, телевидение в СССР только смотрело в сторону многосерийных фильмов. И первую собственную попытку снять сериал в Союзе осуществили на рубеже 1971-1972 годов.

Сейчас мало кто вспоминает, но первый советский сериал по жанру был теленовеллой (их еще называют "мыльными операми") и назывался "День за днем". OBOZ.UA рассказывает подробнее об этом телепроекте.

О чем был сериал

Сценарий строился вокруг жизни жителей одной большой коммунальной квартиры, в частности двух семей — Якушевых и Баникиных. Авторы не пытались создать масштабное полотно их жизни: герои просто жили жизнью рядовых советских граждан, спорили на кухне, влюблялись, расходились и решали рабочие вопросы.

Интересно, что даже такое бытовое неудобство, как проживание в коммуналке, сценаристы подавали через призму привычки. Когда старый дом готовили к сносу, соседи по сюжету якобы грустили из-за необходимости разъезжаться, хотя в реальности для многих это было желанным шансом наконец обрести приватность и покой.

Создатели и актерский состав

Идея создания сериала "День за днем" принадлежала сценаристу Михаилу Анчарову и режиссеру Всеволоду Шиловскому. Создание столь масштабного, по советским меркам, проекта требовало привлечения большого количества актеров. В конце концов полный каст сериала насчитывал аж 144 человека. Всего были привлечены актеры из одиннадцати различных театров Москвы. Среди них были и достаточно известные в то время артисты, например Вячеслав Невинный или Нина Сазонова.

Технические трудности и особенности съемок

Съемочный процесс того времени был настоящим испытанием на выносливость. Из-за технологических ограничений, таких как использование в камерах сорокаминутных бобин пленки, актеры не могли делать достаточное количество дублей. Поэтому играть им приходилось практически идеально. Ошибка одного человека часто приводила к тому, что всю серию приходилось переснимать с самого начала, поскольку монтаж был чрезвычайно сложным процессом.

Структура и музыка

Сериал "День за днем" состоял из двух сезонов (9 и 8 серий соответственно). Каждый из них по логике сюжета завершался накануне Нового года. Именно в этом телепроекте впервые прозвучали песни, которые впоследствии стали в СССР популярными эстрадными шлягерами. Например, известная многим композиция "Стою на полустаночке" впервые прозвучала именно в одной из серий.

В целом попытка создать первый советский сериал стала серьезным испытанием для телевидения СССР. Впрочем, на проекте "День за днем" телевизионщики закрытой от мира страны отработали приемы, которые потом позволили создать другие многосерийные телефильмы, которые с восторгом смотрели во всем Союзе.

