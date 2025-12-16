Кража по-советски. Как СССР позаимствовал идею 'Джентльменов удачи' у Голливуда и каким был первый фильм о двойниках

Сюжет культового советского фильма "Джентльмены удачи" десятилетиями считался оригинальным примером советской кинокомедии. Впрочем, внимательный взгляд на историю мирового кино показывает: ключевой драматургический ход ленты имеет вполне конкретные западные истоки.

Речь идет о классическом концепте "добрый двойник преступника", который появился в Голливуде задолго до 1971 года (год выхода "Джентльменов удачи"). Наиболее близким по сюжету считается американский фильм "Весь город говорит" (1935) режиссера Джона Форда, вышедший на экраны за 36 лет до "Джентльменов удачи".

В ленте Форда скромный и незаметный клерк Артур Джонс оказывается как две капли воды похожим на опасного гангстера Мэнниона, сбежавшего из тюрьмы. Полиция использует это сходство, чтобы выйти на преступную группировку.

Аналогичную схему зрители видят и в советском фильме: добропорядочный заведующий детсадом Евгений Трошкин вынужден сыграть роль рецидивиста Доцента, чтобы помочь милиции вернуть похищенный шлем Александра Македонского.

Впрочем, идея двойников не была уникальной даже для Голливуда 1930–40-х годов. Этот сюжет активно использовался в европейском кино: от "Великого диктатора" Чарли Чаплина, где парикмахер и тиранический правитель меняются местами, до британской ленты "Козел отпущения" (1959), в которой обычный учитель вынужденно примеряет роль своего аристократического двойника.

Сами авторы "Джентльменов удачи" – Георгий Данелия и Виктория Токарева – работали с хорошо известным "странствующим сюжетом", а не создавали его с нуля.

Музыка из фильма – плагиат?

Отдельные дискуссии возникали и вокруг музыки фильма. Главная тема Геннадия Гладкова неоднократно сравнивалась с мелодией из французского фильма "Мужчина и женщина" (1966) композитора Франсиса Лея. Однако сходство вокализа "да-ба-да-ба-да" объясняют не плагиатом, а модной в то время джазовой стилистикой, к которой обращались композиторы в разных странах.

Отметим, несмотря на заимствованный сюжетный каркас, "Джентльмены удачи" все же остается чисто советским явлением, ведь изображает типичный для СССР тоталитарный колорит "разбойников".

Тем более, тюремный сленг, характеры героев, бытовые детали и юмор формировались с учетом советских реалий и личного опыта режиссера Александра Серого, который сам прошел места заключения.

