Новое мошенничество: киберполиция предупредила об опасных звонках якобы от банка. Видео

Киберполиция Украины предупредила граждан о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники звонят украинцам для получения данных платежных карт или паролей для доступа к онлайн-банкингу. В этом случае мошенники представляются работниками банков.

Цель злоумышленников – выманить у людей под вымышленными предлогами банковские данные, "чтобы опустошить счета жертв". Об этом сообщила Нацполиция Украины.

В полиции призвали в случае получения якобы от банка сообщения о необходимости совершения определенных действий не сообщать незнакомцам конфиденциальные и финансовые данные.

"Лучше самостоятельно перезвоните в службу поддержки вашего банка и проверьте информацию", – отметили в ведомстве.

Вместе с блогером Юлией Кугаенко Киберполиция показала, как именно работает схема мошенников.

Другие мошенничества

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцам на электронную почту массово приходят письма якобы от Бюро экономической безопасности. Эти письма приходят субъектам хозяйствования, учреждениям и организациям. В этих письмах сообщают о проведении проверки предприятия и просят предоставить учредительные, финансовые и налоговые документы.

Недавно правоохранители разоблачили очередной мошеннический колл-центр. Четыре одессита похищали средства с криптокошельков украинцев и иностранных граждан под видом инвестиций. Ежемесячно организаторы схемы "зарабатывали" почти 100 тыс. долларов.

