Украинцы массово получают опасные письма от имени госучреждения: что известно

Украинцам на электронную почту массово приходят письма якобы от Бюро экономической безопасности (БЭБ). Эти письма приходят субъектам хозяйствования, учреждениям и организациям. В этих письмах сообщают о проведении проверки предприятия и просят предоставить учредительные, финансовые и налоговые документы.

На самом деле эти письма рассылаются неустановленными лицами со сторонних email-адресов. Об этом сообщает сайт БЭБ и директор Бюро Александр Цывинский в своем Telegram-канале.

Цывинский предупреждает:"Ни в коем случае не открывайте вложения в таких письмах и не переходите по ссылкам". Эти письма содержат архивы и приложения, будто для получения электронной формы или дополнительной информации. В БЭБ просят не предоставлять никаких документов или информации в ответ.

Нардеп Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале опубликовал, как выглядит фейковое письмо от БЭБ. На псевдоофициальных бланках указываются вымышленные исходящие номера, фамилии сотрудников бюро и контактные данные.

БЭБ не проводит рассылки подобных писем, предупредили в бюро. Они не запрашивают учредительные, финансовые или налоговые документы таким образом.

Бюро напомнило, что сотрудники пользуются служебной электронной почтой, которая заканчивается исключительно на @esbu.gov.ua. Официальные письма от БЭБ подписываются квалифицированной электронной подписью.

БЭБ делает все необходимое, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Бюро обратилось в правоохранительные органы и рекомендует игнорировать такие письма и сообщать об их получении Киберполиции и СБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украинский Совет Бизнеса обратился к органам государственной власти с призывом обеспечить надлежащее материальное и институциональное усиление БЭБ. В этот совет входят 130 бизнес-ассоциаций членами которых являются около 27 тысяч предприятий различных отраслей экономики.

