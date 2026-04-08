Ежемесячно присваивали по 100 тыс. долларов: в Одессе разоблачили мошеннический колл-центр

Украинские правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр. Четыре одессита похищали средства с криптокошельков украинцев и иностранных граждан под видом инвестиций. Ежемесячно организаторы схемы "зарабатывали" почти 100 тыс. долларов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Совместную операцию провели специалисты Кибердепартамента СБУ, Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Из материалов дела становится известно, что злоумышленники размещали публикации в популярных группах в соцсетях и Telegram-каналах о выгодных криптопроектах. Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам успешные транзакции и прибыли, используя данные криптовалютных бирж с реальными показателями.

Когда потенциальная жертва была готова к сотрудничеству, мошенники присылали ей ссылку на сайт, который был оформлен под видом известного криптосервиса. На этом этапе пользователь подключал свой криптовалютный кошелек и подтверждал предложенную операцию.

На самом же деле в сайт был интегрирован вредоносный код, который предоставлял злоумышленникам возможность автоматически вывести средства с кошелька потерпевшего на подконтрольные адреса. Такой инструмент называется "дрейнером", и он предназначен для похищения активов с криптокошельков.

Во время 20 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправных действий. Также обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем. Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

части 3 и 5 статьи 27 УК – организатор и пособники уголовного преступления;

часть 5 статьи 190 УК – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества;

часть 3 статьи 209 УК – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Таким образом злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Своими действиями злоумышленники ежемесячно присваивали почти 100 тыс. долларов. Сейчас им избирается мера пресечения.

