Никогда не бросайте это в компостную яму: список запрещенного

Готовясь к сезону огородничества, многие дачники допускают типичную ошибку: без разбора сносят в компост все подряд, не думая о балансе и порядке. Хотя на самом деле очень важно следить за тем, чтобы в яму не попали запрещенные вещи.

Опытные огородники знают, что из-за ошибок в наборе компоста вместо полезного удобрения получается проблемная смесь, которая может навредить почве. В таком случае придется тратиться на различные препараты, бактерии и средства, чтобы исправить ситуацию или хотя бы уменьшить вред для растений. Как не заложить в компост лишнего, разбиралось ТСН. И вот список распространенных мифов, а также перечень действительно запрещенного для компостирования.

Утилизация больных и пораженных растений

Хотя в целом считается, что растения с признаками болезней не стоит класть в компост, на самом деле эта тема несколько сложнее. Попадание больной ботвы или томатов с фитофторой в компост часто вызывает преувеличенные страхи. В интернете предлагают сложные и дорогие способы утилизации – от специальных пакетов до "особых" микроорганизмов. На самом деле такие меры в большинстве случаев излишни.

Если вам нужно утилизировать остатки больных растений, логичнее будет воспользоваться методом глубокого закапывания. Для него на удаленной части участка выкапывают траншею глубиной от 40 см, куда складывают пораженные растительные остатки, предварительно их измельчив. Сверху все засыпают землей. Такой слой изолирует запахи и не дает возбудителям распространяться, а микроорганизмы и черви постепенно перерабатывают органику без участия человека, нейтрализуя инфекции.

Важно лишь учесть принципы севооборота: в следующем году на этом месте не стоит высаживать те же культуры, которые были заложены в компост. Если в траншее были зараженные помидоры или картофель, лучше выбрать другие растения, чтобы избежать повторного инфицирования.

Сорняки в компосте: когда они становятся опасными

А вот закладывать в компост сорняки с семенами – это действительно серьезная ошибка. Семена могут годами сохранять жизнеспособность и не перегнивать в обычных условиях. После перекопки такие семена быстро прорастают, создавая новую волну засорения.

Чтобы этого избежать, сорняки лучше удалять еще до цветения. Молодые растения без семян безопасно добавлять в компост или закапывать.

Если же семена уже сформировались, такие остатки лучше не использовать. Их целесообразно вынести или сжечь. Оставшийся пепел станет полезным удобрением и не будет нести рисков.

Орех, хвоя и опилки: разрушение мифов

Существует распространенное мнение, что листья грецкого ореха вредят почве из-за содержания потенциально токсичного юглона. Но это вещество быстро разрушается под действием влаги, воздуха и микроорганизмов. Уже через несколько месяцев оно теряет активность, поэтому листья можно безопасно компостировать вместе с другой органикой.

Похожая ситуация с хвоей и опилками. Они действительно могут быть слишком кислотными в свежем виде, но во время разложения этот эффект исчезает и зрелый компост становится безопасным. К тому же при необходимости кислотность легко сбалансировать добавлением золы.

Что действительно может представлять проблему, так это медленное перегнивание хвои и опилок. Зато в готовом виде они улучшают улучшают структуру почвы, делая ее более рыхлой.

Как сделать компост: принцип торта

Если просто сложить траву в кучу для превращения в компост, она быстро начнет гнить без доступа воздуха. Это может привести к появлению неприятного запаха, а еще привлечь насекомых-вредителей, в первую очередь целые тучи мух. Причина этому – недостаток кислорода в компостной массе.

Чтобы насытить им компост, нужно чередовать слои различных веществ. Влажную зеленую массу нужно перекладывать сухими материалами: листьями, соломой, картоном или даже землей. Такая структура позволяет сохранить воздушные промежутки и избежать закисания. В результате компост не замерзнет, а будет иметь естественный запах перегноя, который является признаком правильного разложения остатков.

Что нельзя класть в компост

Есть отходы, которых в компосте действительно быть не должно. Прежде всего это мясо, рыба, кости и молочные продукты – они провоцируют сильный запах и привлекают вредителей. На такие остатки также сбридаются собаки и даже дикие животные.

Не стоит добавлять в компост и экскременты собак и кошек. Они являются потенциальным источником инфекций и паразитов. Лучше утилизировать их отдельно, подальше от культур, которые вы употребляете в пищу.

Также в компосте недопустимы неорганические материалы: пластик, стекло, металл или синтетика. Они не разлагаются естественным образом и только засоряют природную среду. Подобные отходы нужно утилизировать, сдавая на переработку.

