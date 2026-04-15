На каком расстоянии сажают картофель: золотое правило

От плотности посадки картофеля зависит то, какой урожай вы соберете со своего огорода. Слишком густо расположенные растения принесут мелкие, плохо развитые плоды, а свободная посадка сделает использование земли неэффективным. Именно поэтому опытные дачники вычислили оптимальные параметры высадки картофеля.

Универсальных значений здесь не существует, ведь конкретные расстояния зависят от выбранной схемы выращивания. А сама схема должна согласовываться с климатическими условиями вашего региона – более засушливыми или влажными. О деталях рассказали "Вікна".

Посадка под лопату

Ручной метод посадки картофеля используется с давних времен и подходит для небольших приусадебных участков. Он предусматривает высадку в предварительно выкопанные лопатой лунки. При этом расстояние между лунками должно быть 30-35 см, а между рядами – 70-80 см.

Чтобы не ошибиться с плотностью посадки можно предварительно разметить грядку. Для этого в землю на соответствующем расстоянии забиваются колья и между ними натягивается веревка. В центре каждой такой ячейки и выкапывают ямку под посадку картофеля.

Посадка в гребни

Этот способ подойдет регионам, где очень часто идут сильные дожди, что может вызвать загнивание клубней. При такой схеме клубни располагаются выше уровня почвы, а дождевая вода стекает в междурядья и не наносит картофелю вреда.

Сначала надо нарезать гребни, в которых будет расти овощ. Сделать это можно культиватором или плугом. Высота гребней – 15 см, расстояние между ними – 70-80 см. А затем на вершинах гребней, на расстоянии 30 см друг от друга, выкапывают лунки глубиной 5-6 см. В каждые такую лунку закладывается по одному клубню, после чего она засыпается землей.

Посадка в траншеи

Так картофель сажают в более засушливых регионах. Готовиться к траншейному методу надо еще с осени. После завершения сезона в земле выкапывают траншеи глубиной 20-30 см и засыпают их органикой (смесь компоста, навоза, мокрого сена, иногда добавляют золу). Расстояние между траншеями составляет 70 см.

К весне перегной в этих углублениях оседает и глубина канавок уменьшается до 5 см. В них и закладывают посевной материал картофеля, делая между ним шаг в 30 см.

