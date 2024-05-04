"Ничего не поделаешь": как это правильно перевести на украинский
В жизни время от времени возникают ситуации, когда события складываются довольно неожиданным образом, но мы не в силах ничего изменить. "Ничего не поделаешь" – существует такое суржиковое выражение, и обычно его переводят как "нічого не поробиш".
Украинский язык богат и благозвучен, поэтому следует регулярно пополнять лексикон, чтобы знать правильные соответствия. Языковеды рассказали, как правильно перевести на украинский "ничего не поделаешь".
Фразеологизмы и сталые выражения не следует переводить дословно, ведь каждый язык имеет свои особенности. Со словосочетанием "ничего не поделаешь", казалось, вопросов возникнуть не должно, поскольку слово "поробити" есть в украинском языке.
Однако специалисты отмечают, что в выражениях на обозначение беспомощности или невозможности что-либо изменить его употребляют не так часто.
Не будет грубой ошибкой использовать глагол "поробити", однако лучше употреблять следующие словосочетания:
- нічого не вдієш;
- нічого не подієш;
- нічого не зробиш;
- нема на це ради;
- та що вдієш;
- та що подієш;
- та що зробиш;
- та ба!
Например:
"Нічого не вдієш", – зітхнула Олена, дивлячись, як дощ заливає городину.
Баба завжди казала, мовляв, та що зробиш, коли така доля на роду написана.
"Та ба!" – махнув рукою Олекса і пішов з чумаками шукати кращого життя.
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