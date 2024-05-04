'Ничего не поделаешь': как это правильно перевести на украинский

В жизни время от времени возникают ситуации, когда события складываются довольно неожиданным образом, но мы не в силах ничего изменить. "Ничего не поделаешь" – существует такое суржиковое выражение, и обычно его переводят как "нічого не поробиш".

Украинский язык богат и благозвучен, поэтому следует регулярно пополнять лексикон, чтобы знать правильные соответствия. Языковеды рассказали, как правильно перевести на украинский "ничего не поделаешь".

Фразеологизмы и сталые выражения не следует переводить дословно, ведь каждый язык имеет свои особенности. Со словосочетанием "ничего не поделаешь", казалось, вопросов возникнуть не должно, поскольку слово "поробити" есть в украинском языке.

Однако специалисты отмечают, что в выражениях на обозначение беспомощности или невозможности что-либо изменить его употребляют не так часто.

Не будет грубой ошибкой использовать глагол "поробити", однако лучше употреблять следующие словосочетания:

нічого не вдієш;

нічого не подієш;

нічого не зробиш;

нема на це ради;

та що вдієш;

та що подієш;

та що зробиш;

та ба!

Например:

"Нічого не вдієш", – зітхнула Олена, дивлячись, як дощ заливає городину.

Баба завжди казала, мовляв, та що зробиш, коли така доля на роду написана.

"Та ба!" – махнув рукою Олекса і пішов з чумаками шукати кращого життя.

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