Абияк и аби як – в чем разница: языковая загадка, которую разрешат единицы

Невозможно представить себе высокий уровень владения языком без умения не только говорить, но и писать без ошибок. Впрочем, некоторые случаи написания могут ставить в затруднительное положение даже опытных носителей языка.

Один из таких случаев – это написание слова "абияк" и сочетания "аби як". Сможете ли вы объяснить, где какая форма будет уместна? Разобраться в этом помог телеграм-канал "Correctarium - Українська мова".

Эксперты канала советуют проверять себя с помощью замены. Если вы можете использовать в предложении такие формулировки "як-небудь", "сяк-так", "як прийдеться", "неуважно", тогда вам нужен наречие "абияк", которое пишется слитно. Обратите внимание, что ударение здесь ставится на первый слог: аби́як.

В других случаях используется союз с наречием – "аби як". И тут уже логическое ударение ставится на слове "як" – аби я́к.

Разберем употребление обоих случаев на примерах:

З усього було видно, що роботу зроблено абияк.

Він був ладен на все, аби як віддячити за доброту.

Добавим, что в украинском языке существует также похожая пара: прилагательное "неабиякий" и частица с местоимением "не абиякий". Первое употребляется для обозначения чего-то выдающегося, значительного, важного: "неабиякий крок", "неабиякі думки". Второе подчеркивает незаурядность объекта в сравнении с похожими: "не абиякий пряник, а медовий", "не абияка риба, а короп".

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