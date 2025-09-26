'Ни на миг не прекращаем помощь ВСУ': Порошенко в день рождения привез военным очередную партию техники

Петр Порошенко, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей, традиционно привез очередную партию техники украинским защитникам. На этот раз помощь получили бойцы 21-го армейского корпуса.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Меня часто спрашивают, зачем мы постоянно ездим на фронт? Конечно, для того, чтобы украинские военные были обеспечены необходимой техникой и оружием. Но это неполный ответ. Часто ловлю себя на мысли, что эти постоянные командировки нужны и мне лично. Потому что именно с этими ребятами и девушками чувствуешь себя комфортно. Именно здесь настоящие люди, которые борются за общее будущее и имеют одну настоящую цель", – поделился эмоциями пятый президент.

"Сегодня нас к себе в гости пригласили наши друзья из 21-го армейского корпуса. Но в гости без подарков мы не ездим. Первый и самый весомый подарок – это экскаватор, который уже совсем скоро будет рыть укрепления недалеко от линии боевого соприкосновения. Максимальные усилия сейчас направляем, чтобы украинские подразделения получили больше железных "копателей". Потому что именно военные лучше всего знают, как лучше всего возводить фортификации", – рассказал Порошенко.

"Также передаем мобильный шиномонтажный комплекс на случай, если колесная автомобильная техника выйдет из строя. Он полностью укомплектован для того, чтобы быстро и эффективно возвращать машины в строй, даже когда поблизости нет СТО. Ребята, среди прочего, просили и мобильные бани — их передаем три единицы, чтобы бойцам было где быстро принять душ и постирать вещи. Квадроциклы на фронте до сих пор актуальны: ни один штурм или эвакуация без них не обойдутся, поэтому еще три квадроцикла сегодня отправились в 21 АК", – пишет Порошенко.

"Ни на мгновение не прекращаем нашу помощь армии, и ничего нас не останавливает! Потому что всегда должны быть объединенными вокруг Вооруженных Сил Украины. Именно этим принципом и руководствуется наша команда", – отмечает Петр Порошенко.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения команда Порошенко осуществила более 150 поездок с помощью бригадам и подразделениям Сил обороны.