Незаконный 'маршрут' едва не стал фатальным: на Житомирщине пограничники спасли нарушителя с обморожением. Видео

На Житомирщине пограничники обнаружили мужчину с тяжелыми обморожениями после попытки незаконного пересечения государственной границы. Инцидент произошел в лесном массиве, где двое граждан пытались нелегально добраться до стран ЕС. Один из них не выдержал дороги и был оставлен напарником без помощи под открытым небом.

Информацию о происшествии обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Сообщение появилось на официальном Telegram-канале ведомства вместе с видео с места происшествия. В ГПСУ отметили, что своевременное реагирование позволило избежать трагических последствий.

Опасная дорога

По данным пограничников, мужчин обнаружили военнослужащие 9 отряда имени Сечевых Стрельцов. Поиски начались после поступления оперативной информации о возможной попытке незаконного пересечения границы. В лесу пограничный наряд наткнулся на мужчину в критическом состоянии, который почти не подавал признаков активности.

Как выяснилось, двое граждан заранее договорились о совместном нелегальном маршруте. Во время движения один из них обессилел и уже не мог идти дальше. Другой, вместо того чтобы помочь, оставил его в лесу, положив в спальный мешок, и продолжил путь самостоятельно. В таких условиях, говорят пограничники, счет шел на часы.

На момент обнаружения температура воздуха достигала минус 19 градусов. Это создавало реальную угрозу жизни человека, особенно учитывая длительное пребывание на морозе. У мужчины зафиксировали признаки сильного обморожения и общего истощения.

Пограничники сразу оказали пострадавшему первую помощь, согрели его и обеспечили безопасность. Самостоятельно передвигаться он уже не мог, поэтому военнослужащие вынесли его на носилках к месту, куда смогла добраться скорая помощь. Врачей вызвали немедленно, что позволило стабилизировать состояние мужчины.

Задержание напарника

Впоследствии пограничный наряд обнаружил и второго мужчину, который продолжил движение по лесу сам. Его задержали недалеко от государственной границы. По словам пограничников, он также находился в истощенном и критическом состоянии, поэтому ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. На обоих граждан составили материалы за попытку незаконного пересечения государственной границы. Дальнейшее решение относительно их ответственности будет принимать суд.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что незаконные маршруты и сомнительные договоренности представляют серьезную угрозу жизни, особенно в зимний период. Граница Украины, подчеркивают в ведомстве, находится под постоянным контролем независимо от погодных условий.

