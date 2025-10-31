Морозы или аномальное тепло? Синоптик дала прогноз, какой будет погода на Новый год в Украине

В Украине на Новый 2026 год температура минусовой будет разве что ночью. Синоптики не ожидают сильных морозов в этот праздничный период, хотя обещают, что слишком теплой зима также не будет.

Об этом рассказала в интервью "Главреду" заслуженная метеоролог Украины Вазира Мартазинова. Она является профессором, доктором физико-математических наук и заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС и НАН.

С какой погодой украинцы будут праздновать Новый год

В декабре, по предварительному прогнозу, будет много осадков, в частности в виде мокрого снега. К концу второй декады месяца стоит ожидать похолодания.

"Когда мы подойдем к Новому году, то температура снизится. Можно будет видеть и мокрый снег. Но температура будет днем до +5 градусов. Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, тоже не стоит ждать. Морозы будут, как в обычную и привычную зиму для Украины", – заявила эксперт.

Она добавила, что о сильных и долговременных морозах метеорологические данные не свидетельствуют. "Не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать", – отметила Мартазинова.

