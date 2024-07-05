'Нет худа без добра': как перевести поговорку на украинский

Очень богатая фразеология украинского языка имеет множество вариантов изречений на все случаи жизни. Но говорящим, перешедшим с русского языка не так давно, может быть сложно найти соответствия привычным устойчивым выражениям.

Видео дня

Примером такого выражения может служить поговорка "нет худа без добра", указывающая на двойственную природу событий и описывающая положительный результат негативного события. OBOZ.UA разбирался, как его можно перевести на украинский.

Согласно Русско-украинскому словарю устойчивых выражений Ивана Выргана и Марии Пилинской (Російсько-український словник сталих виразів, Вирган І. О., Пилинська М. М.), существуют следующие варианты перевода:

нема лиха без добра;

немає злого, щоб на добре не вийшло.

В свою очередь ресурс "Словопедия" приводит и следующие два примера:

нема добра без лиха;

нема лиха без щастя.

Если же поинтересоваться бытующими в народе вариантами, то можно найти еще несколько интересных и образных фразеологизмов. Например, пользователи Facebook-сообщества "Пишемо грамотно українською мовою" предложили следующие варианты:

так воно прилучилося, що щастя за біду зачепилося;

нема поганого, щоб на добре не вийшло;

нема нічого лихого, щоб не вийшло на добре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести фразеологизм "бабка надвое гадала".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.