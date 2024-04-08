'Бабка надвое гадала': как метко перевести на украинский

Фразеологизмы – особые обороты речи, которые сформировались на основе народных традиций, примет или даже предрассудков. Эти устоявшиеся выражения не стоит переводить дословно, лучше искать подходящие по значению соответствия.

Например, в бытовом языке часто употребляют русскую поговорку "бабка надвое гадала". Какие существуют уместные украинские фразеологизмы – читайте в материале OBOZ.UA.

О неточной, непонятной ситуации, когда неизвестно, сбудется ли что-то или нет, говорят "бабка надвоє ворожила".

К примеру:.

А тут уже вдруге не ошукаємо… Ну, й рота солдатів теж не жарт, тут уже надвоє баба ворожила: хто візьме? (М. Старицький. Кармелюк.)

[Василь (до Горпини):] Завтра нас, може, щаслива доля чекає, а не лихо! Завтра, як то кажуть, бабка ще надвоє ворожила! (Марко Кропивницький)

Мало кто знает, что есть и полный вариант поговорки: "надвоє баба ворожила, або вмре, або буде жила".

Можно употреблять и ответчик "казала Настя, як удасться".

В целом, слово "баба" часто встречается в различных устойчивых выражениях:

Де багато баб, там дитя безпупе ("у семи нянек дитя без глаза");

Де є баба, там і чорта не треба; де чорт не зможе, там баба поможе ("где черт не сладит, туда бабу пошлет");

Не велике диво, що баба пуп зав’яже; велике діло – опеньки ("вот диковина! вот еще странность!; что за диво!; подумаешь!");

Не мала баба клопоту ("не было печали");

Не мала баба клопоту, купила порося ("не было печали, так черти накачали");

Поки бабуся спече книші, у дідуся не стане душі ("пока трава зазеленеет, кобыла околеет").

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить балясы" и когда его следует употреблять.

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