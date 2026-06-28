"Не успел увидеться с родными": на войне погиб Герой из Кривого Рога. Фото

К сожалению, война в Украине продолжает уносить жизни лучших сыновей страны. На фронте погиб житель Кривого Рога Дмитрий Николаевич Крылов — украинский защитник пал вблизи населенного пункта Диброва в Донецкой областиво время выполнения боевого задания.

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У воина дома остались мама, жена и сын. Печальную новость о гибели Героя подтвердили на Южном ГОКе, где Дмитрий работал в мирное время.

Что известно о Герое

Дмитрий родился в августе 1992 года, после школы получил профессию электромонтера, работал в электроремонтном цехе ПАО "Электромашпромсервис", а впоследствии учился в горно-электромеханическом техникуме КНУ.

В 2015 году он присоединился к коллективу Южного ГОКа, где работал электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств.

Коллеги вспоминают Дмитрия как ответственного, трудолюбивого и искреннего специалиста. Он неоднократно отмечался на предприятии, имел звание "Гордость цеха" и активно представлял свой коллектив на спортивных соревнованиях.

Не успел увидеть родных

В армию мужчина был мобилизован в январе 2023 года. Более трех лет он мужественно исполнял воинский долг в составе 23-й отдельной бригады, занимая должность командира орудия самоходного артиллерийского дивизиона.

В июне Дмитрий должен был приехать домой в отпуск и увидеться с родными. Но, к сожалению, всё сложилось иначе. 16 июня вблизи населённого пункта Диброва в Донецкой области позицию украинских военных атаковал вражеский дрон. В результате коварного удара Дмитрий Крылов погиб.

У воина остались мама, жена Анна, сын Тимур, родные, друзья и побратимы.

Другие герои страны

Ранее, защищая Украину, погиб оператор БПЛА из Львовской области Андрей Комар. Последний бой он принял вблизи Константиновки в апреле этого года и до недавнего времени считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель военного из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести два года.

Кроме того, в Харьковской области погиб оператор БПЛА из Прикарпатья. Виталий Матухно встал на защиту Украины еще в июле 2022 года.

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