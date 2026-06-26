Встал на защиту Украины в июле 2022 года: в Харьковской области погиб оператор БПЛА с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб оператор БПЛА из Ивано-Франковской области Виталий Матухно. Он отправился на войну в июле 2022 года.

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Последний бой Герой провёл 13 июня в Харьковской области, 26 июня с ним прощаются на его родной земле. О потере сообщили в Тисменицком городском совете.

Что известно о Герое

В Тисменицком горсовете рассказали, что Виталий Матухно родился 5 марта 2001 года. Жил в селе Новые Кривотулы Тисменицкой громады.

На защиту Украины Виталий встал в июле 2022 года.

Служил в должности оператора БПЛА в одной из воинских частей.

"Виталий Матухно героически погиб 13 июня 2026 года в результате поражения вражеским FPV-дроном вблизи населённого пункта Сеньково Купянского района Харьковской области... Тисменицкий городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким Защитника, отдавшего жизнь за Украину. Пусть Всевышний поможет пережить боль горькой утраты!" – говорится в сообщении.

Виталию Матухно навсегда останется 25 лет.

В Новые Кривотулы траурный кортеж с телом воина прибудет около 10 часов утра 26 июня. В этот же день в церкви Пресвятой Троицы УГКЦ в его родном селе состоится чин похорон Героя.

"Давайте встретим и достойно проводим воина, отдавшего жизнь в борьбе за территориальную целостность нашего государства", – призвали накануне в Тисменицком городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года. Воин встал на защиту нашего государства в декабре 2025 года – служил водителем-электриком 3-го отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

Также во время выполнения боевого задания погиб защитник из Львовской области. Сердце Богдана Ковальчука остановилось 16 июня 2026 года в районе населенного пункта Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области.

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