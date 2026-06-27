Без отца остались двое детей: на войне погиб защитник из Львовской области. Фото

Защищая Украину, погиб оператор БПЛА из Львовской области Андрей Комар. Последний бой он вступил вблизи Константиновки в апреле этого года, до недавнего времени считался пропавшим без вести.

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Без отца остались двое детей. О потере сообщает Стрыйский городской совет.

Что известно о Герое

Андрей Комар родился 25 июля 1987 года в городе Стрый. Там он прожил всю свою жизнь.

После окончания Стрыйского лицея им. А. Корчака Андрей получил диплом в НУ "Львовская политехника".

Работал на предприятиях "Стрыйские магистральные электрические сети" и "Экран Викносвит".

В 2025 году защитник был мобилизован.

Связь с ним прервалась 16 апреля 2026 года. Как стало известно позже, именно в этот день сердце воина перестало биться.

"После последнего боя вблизи н.п. Константиновка Краматорского района в Донецкой области [Андрей Комар] считался пропавшим без вести. Воина идентифицировали по образцу ДНК. Без отца остались двое детей. Искренне соболезнуем родителям, жене, детям, сестре, всем близким и родным. Навсегда Герой, защищавший Украину и её свободу! Вечная и светлая память!"" — говорится в сообщении горсовета.

Если бы не Россия и развязанная ею война, уже через месяц Андрей Комар отпраздновал бы свое 39-летие.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель военнослужащего из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести два года.

Кроме того, в Харьковской области погиб оператор БПЛА с Прикарпатья. Виталий Матухно встал на защиту Украины в июле 2022 года.

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