Без отца остались двое детей: на войне погиб защитник из Львовской области. Фото
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Защищая Украину, погиб оператор БПЛА из Львовской области Андрей Комар. Последний бой он вступил вблизи Константиновки в апреле этого года, до недавнего времени считался пропавшим без вести.
Без отца остались двое детей. О потере сообщает Стрыйский городской совет.
Что известно о Герое
Андрей Комар родился 25 июля 1987 года в городе Стрый. Там он прожил всю свою жизнь.
После окончания Стрыйского лицея им. А. Корчака Андрей получил диплом в НУ "Львовская политехника".
Работал на предприятиях "Стрыйские магистральные электрические сети" и "Экран Викносвит".
В 2025 году защитник был мобилизован.
Связь с ним прервалась 16 апреля 2026 года. Как стало известно позже, именно в этот день сердце воина перестало биться.
"После последнего боя вблизи н.п. Константиновка Краматорского района в Донецкой области [Андрей Комар] считался пропавшим без вести. Воина идентифицировали по образцу ДНК. Без отца остались двое детей. Искренне соболезнуем родителям, жене, детям, сестре, всем близким и родным. Навсегда Герой, защищавший Украину и её свободу! Вечная и светлая память!"" — говорится в сообщении горсовета.
Если бы не Россия и развязанная ею война, уже через месяц Андрей Комар отпраздновал бы свое 39-летие.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель военнослужащего из Косовского района Руслана Грепиняка. Военный считался пропавшим без вести два года.
Кроме того, в Харьковской области погиб оператор БПЛА с Прикарпатья. Виталий Матухно встал на защиту Украины в июле 2022 года.
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