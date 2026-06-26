Считался пропавшим без вести два года: подтвердилась гибель военного с Косовщины Руслана Грепиняка. Фото

На войне против российских оккупантов погиб воин из Ивано-Франковской области Руслан Грепиняк. Молодой защитник два года считался пропавшим без вести, но в июне 2026-го его смерть подтвердила ДНК-экспертиза.

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Трагическую новость в пятницу, 26 июня, обнародовала пресс-служба Косовской районной военной (государственной) администрации. "Искренние соболезнования семье... Вечная память Герою!" – выразили свои соболезнования на Facebook-странице громады.

Грепиняк выполнил последнее боевое задание на Донетчине вблизи ныне оккупированного села Сокол (Покровский район).

Военнослужащий Сил обороны перестал выходить на связь 26 июня 2024 года. Герой погиб, защищая свою страну.

Известно, что украинец родился 27 февраля 1988 года, был родом из села Речка (Косовская городская громада Ивано-Франковской области).

Как писал OBOZ.UA:

– На Харьковщине при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Нежиловичи Киевской области Леонид Лазюта. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июня 2026 года.

– В июне стало известно, что на войне против российской армии на Курщине (РФ) погиб военнослужащий Сил обороны Сергей Балан. Он проживал в селе Прибужаны Николаевской области.

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