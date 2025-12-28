Не только мороз: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в понедельник. Карта

В Украине в понедельник, 29 декабря, синоптики зафиксировали сложные погодные условия. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах, сильном ветре и метели в ряде регионов. Опасные явления ожидаются на большей части территории страны, в частности на Правобережье. Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

Украинский гидрометеорологический центр обнародовал прогноз погоды на сутки 29 декабря. В сообщении говорится, что по всей территории страны сохранится облачная погода, а на западе и юго-западе днем местами пройдет небольшой снег.

Синоптики отмечают, что на дорогах образуется гололедица, а ветер усилится. В сообщении центра сказано: погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Осложнение движения

Сложная погода может повлиять на ситуацию на автодорогах. Из-за гололеда и порывистого ветра водителям советуют быть особенно внимательными, а коммунальные службы готовятся к работе в усиленном режиме.

На Правобережье, кроме Закарпатья, ожидается метель. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, что повышает риск обрывов линий электропередач и падения деревьев.

По данным синоптиков, ветер в стране будет преимущественно северо-западный, скоростью 7–12 метров в секунду. Днем на западе и юго-западе возможен небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, в Карпатах – до 9 градусов мороза. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а на крайнем юге – от 1 до 4 градусов тепла.

На территории Киевской области и в Киеве также объявлен желтый уровень опасности. Прогнозируется облачная погода со снегом, гололедица на дорогах и порывы ветра 15–20 метров в секунду ночью и утром. В столице температура ночью составит 2–4 градуса мороза, днем – около 0 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Иван Семилит предварительно прогнозирует, что в Украине на Новый год погода будет зимней и преимущественно со снегом. Больше всего снега ожидается в восточных регионах нашей страны.

