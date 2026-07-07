"Не только деньги и биотехнологии": профессор медицины назвала факторы, влияющие на продолжительность жизни

Уже сейчас благодаря науке появилась возможность частично контролировать продолжительность и качество жизни, и люди потенциально могут полноценно жить до 120 лет. Причем этот показатель со временем будет только расти, ведь у исследователей достаточно перспективных направлений – это и генная инженерия, и репрограммирование клеток, возможности стволовых клеток, пептидная терапия, биопринтинг органов и т. д.

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Однако"главный вопрос – не сколько, а как мы будем жить", убеждена профессор, доктор медицинских наук, исполнительный директор Института глобального долголетия, доцент Национального медицинского университета им. Богомольца Элина Кристиан. И сегодня за продлением жизни стоят "не только деньги и биотехнологии". Об этом ученая рассказала в интервью OBOZ.UA.

Биопринтинг и трансплантация

"Я думаю, что медицина долголетия – это медицина будущего. Мы уже можем частично контролировать продолжительность и качество жизни. Человек потенциально может качественно прожить 120 лет. Некоторые учёные говорят даже о 130-150. Я реалистично говорю о 120. Но главный вопрос – не сколько, а как мы будем жить", – говорит ученая.

Перечисляя существующие перспективные направления, профессор отдельно упомянула трансплантологию и подчеркнула:"везде есть свои "за" и "против"".

"Я очень рада, что в Украине после изменений в законодательстве трансплантация действительно сделала шаг вперед и уже реально продлевает людям жизнь. Однако сегодня трансплантация – это прежде всего лечение тяжелых заболеваний: цирроза, тяжелых травм, терминальные поражения органов. Ведь ни в законе, ни на практике не существует понятия "пересадить печень, почки или сердце, чтобы помолодеть", – отметила Элина Кристиан.

Возможность напечатать на 3D-принтере какой-либо живой орган пока остается чисто теоретической, отметила профессор.

"Были попытки с помощью генной инженерии или биопринтинга напечатать здоровую печень или почку. Пока что этого сделать не удалось. Поэтому, хотя биопринтинг – один из перспективных методов, он еще не стал реальным инструментом массового продления жизни", – пояснила доктор наук.

Замедление старения

"То, что реально уже сегодня, – это замедление ускоренного старения. Люди не хотят ждать 50 лет, пока наука изобретёт "лекарство от старости". Они стремятся жить качественнее уже сейчас", – отметила учёная.

Элина Кристиан пояснила: ускоренное старение – это когда у человека из-за какой-либо болезни, например, ожирения, сразу возникает целый ряд последствий, влияющих на продолжительность жизни – в данном случае жировая болезнь печени, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.

Причём помимо прямых последствий есть ещё и косвенные, в том числе неврологическая симптоматика и даже депрессии.

"Все это ускоряет старение. И сегодня существуют методы, которые могут замедлить этот процесс", – заверила учёная.

Скандальный парабиоз

"Было, например, очень скандальное направление – парабиоз, то есть переливание элементов молодой крови. На животных, в частности на крысах, это давало эффект: у старых крыс улучшались функции тканей. Но у людей доказательной и безопасной практики нет. Такие эксперименты вызывали много этических вопросов", – рассказала Элина Кристиан.

К такой же группе сомнительных практик учёная отнесла отдельные"клиники, в том числе и в Украине, для платежеспособных".

"Насколько я понимаю, там используют стволовые клетки, экзосомы, пептиды и другие биотехнологии. В основном эти технологии направлены на омоложение извне и не учитывают состояние организма изнутри, тем более состояние микробиома. А иногда они могут даже навредить, спровоцировав развитие бесконтрольного деления клеток", – отметила профессор.

Популярные пептиды

По её словам, "пептиды сейчас действительно очень популярны", и они даже "входят в состав некоторых лекарственных препаратов", однако это не панацея, а конкретные лекарства от конкретных болезней.

"Например, „Оземпик" – это препарат на основе семаглутида, агониста GLP-1. Он влияет на чувство насыщения, снижает моторику желудка, действует через центральные механизмы регуляции аппетита, уменьшает тягу к еде. Семаглутид сейчас часто относят к препаратам, которые могут влиять на долголетие. И это логично. Когда мы лечим ожирение, человек теряет вес – и у него снижаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсульта, инфаркта", – отметила эксперт.

То есть,"это – лекарство, и оно действительно может спасать жизнь тем, кому оно показано".

Не только деньги

"Но долголетие – это не только деньги, биотехнологии и не фанатичное соблюдение здоровых привычек. Всё должно быть в меру. Человек должен наслаждаться жизнью – и это тоже помогает жить дольше", – подчеркнула Элина Кристиан.

Она предложила присмотреться к долгожителям из так называемых "голубых зон" – Японии, Средиземноморья, в частности – Сардинии, Окинавы – и брать с них пример.

"Их долголетие объясняется не только качественной пищей и активностью. Там очень важны социум, общение, радость от жизни. Пожалуй, это одна из основных вещей, влияющих на продолжительность жизни", – уверена учёная.

OBOZ.UA уже писал, что именно образ жизни и повседневные привычки могут существенно влиять не только на продолжительность жизни, но даже на здоровье мозга в пожилом возрасте. Сегодня в этом плане особое внимание специалистов привлекает небольшой греческий остров, где люди живут дольше средних показателей и редко сталкиваются с деменцией. Ученые считают, что ключ к такому феномену кроется в сочетании питания, физической активности и крепких социальных связей.

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