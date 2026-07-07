Будет больше дождей: синоптик уточнила прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 8 июля, на большей части территории Украины пройдут дожди, которые могут перейти в сильный ливень со шквалами и градом. Осадков не ожидается только на крайнем востоке и местами в западных областях.

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Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко. Самая тёплая погода ожидается на юге, востоке и в Днепропетровской области – +25...+29 градусов.

Погода в Украине 8 июля

В Украине из-за холодного атмосферного фронта ожидаются дожди, возможно, со шквалами и градом. Осадков не ожидается только на крайнем востоке, а также во второй половине дня среды в западных областях, кроме Карпат.

"В среду холодный атмосферный фронт достигнет Украины и принесет обильные дожди. Дожди могут переходить в сильные ливни, возможны град и шквалы", – прогнозирует Наталья Диденко.

Также 8 июля следует ожидать сильного западного ветра, временами со штормовыми порывами до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха на юге, востоке и в Днепропетровской области составит +25...+29 градусов, на остальной территории будет прохладнее +18...+23 градуса.

Погода в Киеве 8 июля

В Киеве 8 июля также будет прохладная дождливая погода. Возможны дождь, гроза, сильный ливень, штормовой ветер до 15–20 метров в секунду. Дневная температура в столице ожидается на уровне +20... +21 градус.

"Наслаждаемся свежим воздухом, радуемся дождям, ведь июль ещё длинный и жара ещё будет, конечно же. Постепенно переходим от черешни к персикам. Малосольные огурцы остаются!" – написала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимой выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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