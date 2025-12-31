Не только 1 января: когда в Украине раньше отмечали Новый год

Новый год сегодня ассоциируется с датой 1 января, однако так было не всегда. На протяжении веков на украинских землях начало года неоднократно менялось. Это зависело от календарных реформ, религиозных представлений и хозяйственного уклада жизни.

Видео дня

Традиции празднования формировались также вокруг важных сезонных событий. OBOZ.UA рассказывает, когда в Украине отмечали Новый год во времена Киевской Руси и кто ввел празднование 1 января.

Меланка, Василий и Щедрый вечер

Традиционное украинское новогоднее время не ограничивалось одним днем. Оно было частью зимнего праздничного цикла, охватывающего период между Рождеством и Крещением. Особую роль играли праздники Меланки и Василия, которые приходились на границу старого и нового года.

Вечер накануне называли щедрым или богатым – хозяева готовили щедрый стол и прибегали к приговорам для обеспечения урожая и благополучия. Эти обряды почти не имели церковного характера и были глубоко укоренены в народном мировоззрении.

Дидух – главный символ украинского Нового года и Рождества

В отличие от современной елки, традиционным символом украинского новогодне-рождественского цикла был дидух. Его изготавливали из первого или последнего снопа урожая и украшали лентами, цветами и колосьями.

Дидух ставили в доме накануне праздников и хранили в течение всего рождественского периода. Он олицетворял дух предков и непрерывность рода, соединяя живых с теми, кто отошел.

Весенний Новый год у древних славян

Для древних славян Новый год не был зимним праздником. Его начало связывали с приходом весны и пробуждением природы.

Новолетие отмечали накануне весеннего равноденствия, когда начинались земледельческие работы. Об этом свидетельствуют как языческие обычаи, так и структура древних календарей. Даже названия месяцев во многих европейских языках сохранили следы того времени, когда год начинался с марта.

Когда отмечали Новый год в Киевской Руси

В период Киевской Руси представления о начале года существенно отличались от современных. Еще в дохристианские времена славяне связывали новый год с природным циклом – пробуждением земли после зимы и началом весенних работ. Именно весна считалась моментом обновления мира, поэтому новый год ассоциировали с мартом и называли "Новым летом". Этот период сопровождался обрядами в честь предков, призыванием урожая и ритуалами очищения.

После крещения Руси и введения юлианского календаря официальным началом года стало 1 марта. По церковным представлениям, эта дата соответствовала дню сотворения мира. В народной традиции она закрепилась как день Евдокии и считалась символическим началом весны и нового жизненного цикла. Особых громких празднований не устраивали, однако выполняли различные приметы и обрядовые действия.

1 сентября – византийская традиция

В XV веке начало года перенесли на 1 сентября под влиянием византийской церковной традиции. Этот день был связан с началом проповеди Христа и церковным новолетием. В Украине его отождествляли с праздником Семена, который знаменовал начало нового хозяйственного цикла. Именно тогда начинали ремесленные работы и некоторые важные семейные обряды.

1 января и реформа Петра I

Кардинальные изменения в праздновании Нового года на украинских землях произошли в конце XVII – начале XVIII века.

В 1700 году царь Петр I издал указ, которым ввел празднование Нового года 1 января по европейскому образцу. В то же время летоисчисление продолжало вестись по юлианскому календарю, что сохраняло расхождение с западноевропейскими датами.

Вместе с новой датой Петр I активно внедрял новые праздничные практики. Людей обязали украшать дома и дворы елками или хвойными ветвями, поздравлять друг друга с Новым годом, устраивать гуляния. Празднование приобрело ярко светский характер, а сама елка постепенно вытеснила традиционные народные символы. Указ также предусматривал публичные костры, стрельбу из ружей и пушек и маскарадные элементы.

Для украинцев эти нововведения не стали однозначной заменой традиций. Наряду с "официальным" Новым годом 1 января продолжали житьстарые обрядовые формы празднования, связанные с Маланкой, Василием и засеванием.

OBOZ.UA также рассказывал о традициях щедрования и объяснял, можно ли щедровать мужчинам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.