Щедруют женщины или мужчины: кому можно

Украинские рождественско-новогодние обряды имеют четкую символику и правила, которые формировались веками. Щедрование и посевание – традиции с глубоким смыслом. Именно поэтому вокруг них до сих пор возникают вопросы: кто должен щедровать, а кто – посевать, и можно ли нарушать традицию.

Часть украинцев придерживается обычаев буквально, другие – адаптируют их к современности. OBOZ.UA рассказывает, щедровали ли в древности мужчины.

Кому можно щедровать

Щедривки – обрядовые песни с пожеланиями достатка, согласия и благополучия. Тексты щедривок "призывают" счастье, урожай и мир в доме.

Традиционно щедрование сопровождается весельем, шутками и переодеваниями. Участники обряда перевоплощаются в фольклорных персонажей: Маланку, Василия, Козу, Деда, Бабу, Медведя, Цыгана, Черта или Врача. По обычаю, роль Маланки выполняет холостой парень, тогда как женщины могут переодеваться в мужские образы.

После этого группы щедровальщиков ходят от дома к дому, поют, танцуют и развлекают хозяев. В некоторых регионах обряд завершался сожжением дидуха и прыжками через костер – символическим очищением и защитой от злых сил.

В то же время в классической традиции считается, что щедривки преимущественно выполняют девушки и женщины. Щедруют в Щедрый вечер – накануне Нового года, 31 декабря.

Кто посевает на Новый год

Посевалки – это отдельный обряд, который не стоит путать с щедрованием. Это песни и приговорки с пожеланиями здоровья, достатка и счастья, символически "засевают" дом добром. В древности считалось, что такие слова способны обеспечить плодородие и хороший урожай на весь год.

Посевают утром 1 января, на праздник Василия. Согласно народным поверьям, первым в новом году в дом должен зайти мужчина – это хорошая примета на счастье и достаток.

Именно поэтому традиционно посевальщиками могут быть только парни или мужчины.

