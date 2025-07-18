В Черкассах детский тренер проиграла в казино 1,3 млн грн, собранных у родителей для поездки на международные соревнования: все подробности

В Черкассах тренер танцевального кружка собрала с родителей более миллиона гривен на поездку на международные соревнования в Грузию, но вместо этого проиграла все деньги в казино. Правоохранители уже открыли уголовное производство и начали расследование по факту присвоения средств.

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Речь идет о хореографическом кружке, который действовал на базе школы №20. Организатор сбора средств была руководительницей коллектива с осени 2024 года и 30 мая 2025 года была уволена, сообщает местное издание "18000". Пострадавшие семьи обратились в полицию и СМИ, чтобы привлечь внимание к инциденту.

Одна из матерей, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в феврале 2025 года коллектив выиграл гран-при на участие в конкурсе в Батуми, Грузия. Тренер взялась за организацию поездки и объявила сбор по 550-600 евро с человека.

Сбор средств происходил с марта – часть присылали на карточку, часть передавали наличными. В результате удалось собрать около 1,35 млн грн.

Сначала на сайте соревнований было указано, что турнир состоится 10-17 июля, но тренер сообщила родителям, что мероприятие перенесли на 20-27 июля. Однако даже за несколько дней до выезда она не предоставила билетов, только бронирование автобуса, и заявила о проблеме.

Когда родители приехали к женщине домой выяснить все, она призналась, что проиграла все деньги в казино. Попытки журналистов "18000" получить комментарий у тренера не дали результата, потому что она не отвечала на звонки.

В городском совете сообщили, что школа №20 не имеет никакого отношения к этой поездке, поскольку она была частной инициативой. Заместитель мэра Анастасия Чубина отметила, что тренера уволили еще 30 мая.

"Это исключительно частная поездка, которую организовывала руководитель кружка. В этой поездке должны были участвовать как дети, так и родители. Насколько известно, пострадавшие обратились в полицию. Школа официально обнародует свою позицию позже", – объяснила Чубина.

В Facebook-группе Черкасской специализированной школы I-III ступеней № 20 обнародовали позицию администрации: никакой информации об организации поездки части участников хореографического коллектива и родителей в Грузию она не имела, потому что это не входило в ее полномочия.

"Поездка носила частный характер, администрация школы не владела информацией о ее организации и подготовке. Лицо, которое организовывало данную поездку, работало в течение учебного года по совместительству и было уволено с должности хореографа 30 мая 2025 года", – говорится в сообщении.

Администрация школы добавила, что правоохранительные органы начали расследование. В учебном заведении надеются, что виновное лицо будет привлечено к ответственности, и убытки, причиненные родителям и детям, будут возмещены.

По данным полиции Черкасской области, по факту присвоения средств открыто уголовное производство. Пресс-секретарь полиции Зоя Вовк отметила, что продолжаются следственные действия, детали станут известны позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители уличили в мошенничестве мужчину, который, по информации следствия, проиграл в казино около 1,7 миллиона гривен. Эти деньги сомелье ресторана брал у инвесторов на закупку алкоголя.

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