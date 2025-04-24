Не 'с бухты барахты': как красиво перевести на украинский

Настоящего носителя любого языка всегда можно отличить по тому, как умело он пользуется фразеологизмами – поговорками, устоявшимися и образными выражениями и т.д. Из-за длительного обрусения в украинский язык попало немало несвойственных ему таких вот фразочек.

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Одной из них является изречение "с бухты-барахты". Излишне говорить, что украинские словари такого фразеологизма не содержат. Чем его можно заменить, разбирался OBOZ.UA.

Этот русский фразеологизм описывает то, что произошло очень внезапно, было совершенно неожиданным. Если вы хотите выражаться лаконично, избегать лишнего многословия, вам точно подойдет в таких ситуациях замечательное украинское слово "зненацька", которое именно и означает "вдруг", "неожиданно".

Или замените его на знеобачка, знезнімки, знагла, ураз, негадано, притьма или знічев’я. Выбор, как видим, огромен.

А как насчет целых словосочетаний? И здесь украинскому языку есть что предложить:

як грім з ясного неба;

ні сіло, ні впало;

негадано-неждано;

як сніг на голову;

як чорт з табакерки (коли хтось чи щось несподівано з’являється);

як з кілочка;

з доброго дива;

як Пилип з конопель;

як пів сраки з-за куща.

И заметьте, никакой двусмысленности. Все фразеологизмы ясны даже без объяснения. В то время как с русским эквивалентом возникает куча вопросов – о какой бухте идет речь, и что такое барахта, которая там происходит?

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как красиво перевести выражение "бред сивой кобылы".

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