Как сказать на украинском 'бред седой кобылы': варианты

Фразеологизмы – постоянные изречения, имеющие переносное значение. Именно поэтому при переводе с одного языка на другой важно не повторять фразу дословно, а находить уместные соответствия, передающие смысл и эмоциональный оттенок.

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Возьмем, к примеру, популярное выражение "бред седой кобылы". Его часто употребляют, когда хотят высмеять чужие слова как полную чушь или что-то совершенно выдуманное. Как правильно передать это выражение на украинском, разбирался OBOZ.UA.

Откуда происходит фраза "бред седой кобылы"

Хотя сегодня это выражение употребляют преимущественно в ироническом или пренебрежительном тоне, его история – довольно интересная и не такая уж простая.

Слово "бред" раньше означало не только чушь, но и бесцельное блуждание, хождение. Оно происходит от глагола "брести" – то есть идти медленно, вяло, часто бессмысленно. В древней форме выражение буквально означало: "старая седая кобыла бродит без цели".

По другой версии, корни фразы уходят в народный юмор, когда старые люди рассказывали украшенные басни о своем прошлом. В народе шутили: "лжет как седой мерин".

Как сказать на украинском "бред седой кобылы"

В украинском языке существует много своих, колоритных фразеологизмов, которые прекрасно передают ту же суть. Вот несколько ближайших по содержанию и стилистике:

"Рябої кобили сон" – найточніший і найвідоміший аналог. Уживається, коли хтось несе відверту нісенітницю, вигадує або фантазує без жодної логіки.

"Химині кури" – рідше вживаний, але яскравий вираз. В легендах Химині кури несли химерні яйця, які нікому не були потрібні – як і її балачки.

"Мотрині яйця".

Выражение "бред седой кобылы" – пример того, как фраза может полностью терять смысл в дословном переводе. Если сказать по-украински "марення сивої кобили" – это выглядит либо как ошибка, либо как грубый перевод с русского без ощущения стиля языка.

Украинский язык богат яркими образами, иронией, остроумием, поэтому не стоит переводить чужие фразы, если можно использовать свои.

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