Не путать с сатанинским: что за грибы с красными ножками нашли в Карпатах. Фото и видео

В Карпатах сейчас можно заметить много грибов, которые очень легко спутать с сатанинскими (чертовыми) из-за похожего внешнего вида. Они имеют красные ножки и серовато-коричневые шапки. Это – боровик красивоножковый, или боровик ненастоящий (Caloboletus саІопуѕ).

Эти грибы являются несъедобными. Они встречаются по всему Полесью, в левобережной лесостепи и в Карпатах. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Под шапкой у боровика красивоножкового беловато-желтоватая мякоть. На срезе она становится синей.

Некоторые грибники называют его условно съедобным, однако отметим, что он имеет очень горький вкус, который не исчезает даже после длительной термической обработки.

Сатанинский гриб, в отличие от этого, после разрезания на воздухе сначала краснеет, а уже потом синеет. Отметим, что сатанинский гриб внесен в четвертое издание Красной книги Украины.

Наряду с этими грибами в лесах Украины можно встретить и боровик горький. Под светло-серой шапкой у него можно увидеть желтую мякоть, а ножка этого гриба вверху желтая, внизу красная, в основном покрыта сеточкой.

Его мякоть также синеет на месте среза. Этот гриб, как и боровик красивоножковый, является несъедобным.

