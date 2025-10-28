Похожие на бабочки: что за грибы растут в Карпатах и можно ли их есть. Фото

В Карпатах сейчас можно заметить удивительные грибы, которые похожи на маленьких бабочек. Это вешенка легочная (или вешенка легочная) – один из видов плевротовых грибов.

Видео дня

Они встречаются в лиственных лесах, на пеньках, сухих стволах и опавших ветках липы, березы и осины. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Как выглядит вешенка легочная

Шапка гриба обычно 3–10 см в диаметре, округлая или выпуклая, с волнистым краем, тонкая. Со временем меняет цвет: сначала белая или бело-сероватая, затем кремовая, иногда с желтоватым или палевым оттенком.

Пластинки под шапкой густые, сначала белые, затем кремовые или желтоватые. Ножка короткая — 1–2 см, редко длиннее, часто боковая или совсем отсутствует. Мякоть плотная, белая, с приятным запахом и вкусом.

Споровый порошок беловато-сероватый, а споры цилиндрические, 7,5–11 × 3–4 мкм, гладкие, желтоватые или сероватые.

Можно ли есть вешенку легочную

Вешенка легочная относится к съедобным грибам 4-й категории, то есть с низкими пищевыми качествами. Самые вкусные молодые экземпляры, которые можно варить, жарить или мариновать.

Где растет

Эти грибы, кроме Карпат, их можно встретить на Правобережном Полесье и в Лесостепи.

Они часто привлекают внимание не только грибников, но и фотографов — из-за легкости и нежных цветов они действительно напоминают бабочек, севших на пеньки и опавшие листья.

Напомним, сотрудники OBOZ.UA нашли на Киевщине очень красивые на вид грибы с бусинками. Пожалуй, многим украинцам, которые любят собирать грибы, такие тоже попадались. Но если вас будут уверять, что это порхавка, то есть обычный дождевик – не верьте. На самом деле это головач, или Калватия удлиненная.

Как сообщал OBOZ.UA, нашим сотрудникам Карпаты подарили встречу с уникальным творением природы – грибом баранья голова, который занесен в Красную книгу Украины. Даже не один, а целых два таких гриба нашли наши сотрудники в лесу вблизи Яремча. Засняли, сфотографировали и оставили там, где нашли, а вы увидеть такое чудо можете здесь.

А тем временем в лесу в Киевской области любители тихой охоты нашли необычный кудрявый гриб. Он называется телефора наземная (Thelephora terrestris) и является несъедобным. Другие его названия – вазовик обыкновенный или земляной веер. Фотографиями интересной находки также поделились сотрудники OBOZ.UA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!