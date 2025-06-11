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Не "по барабану": как удачно заменить выражение на украинском
Фразеологизм "по барабану" используется как предикатив (лексико-грамматический разряд слов, обозначающих состояние человека). Эта фраза в украинском языке означает безразличие, или абсолютную не важность происходящего.
Его синонимами могут быть слова "безразлично", "все равно", "неважно", "не имеет значения" и тому подобное. В украинском языке эта фраза имеет собственный заменитель.
О равнодушии на украинском можно высказаться, используя такие слова или фразы:
- По цимбалах;
- Не хвилює;
- Мені однаково;
- Буде, як буде;
- Без різниці;
- Все одно;
- Начхати;
- До лампочки;
- Фіолетово;
- Ні холодно, ні тепло;
- Паралельно;
- До одного місця;
- Індиферентно.
Также о безразличии к определенной ситуации, или событию, можно сказать:
- Байдужливо,
- з холодком,
- хоч вовк траву їж,
- хоч трава не рости,
- як з гуски вода,
- нічого не варто,
- ніщо не лякає,
- море по коліна (по коліно)
- однаково (однаковісінько),
- ні гірко ні солодко,
- ні холодно ні жарко,
- хоч би що,
- і за вухом не свербить,
- кисло кому в борщ,
- байдужісінько.
OBOZ.UA предлагает узнать, как сказать на украинском "приводить пример" и "задавать вопросы".
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