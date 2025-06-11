Не 'по барабану': как удачно заменить выражение на украинском

Фразеологизм "по барабану" используется как предикатив (лексико-грамматический разряд слов, обозначающих состояние человека). Эта фраза в украинском языке означает безразличие, или абсолютную не важность происходящего.

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Его синонимами могут быть слова "безразлично", "все равно", "неважно", "не имеет значения" и тому подобное. В украинском языке эта фраза имеет собственный заменитель.

О равнодушии на украинском можно высказаться, используя такие слова или фразы:

По цимбалах;

Не хвилює;

Мені однаково;

Буде, як буде;

Без різниці;

Все одно;

Начхати;

До лампочки;

Фіолетово;

Ні холодно, ні тепло;

Паралельно;

До одного місця;

Індиферентно.

Также о безразличии к определенной ситуации, или событию, можно сказать:

Байдужливо,

з холодком,

хоч вовк траву їж,

хоч трава не рости,

як з гуски вода,

нічого не варто,

ніщо не лякає,

море по коліна (по коліно)

однаково (однаковісінько),

ні гірко ні солодко,

ні холодно ні жарко,

хоч би що,

і за вухом не свербить,

кисло кому в борщ,

байдужісінько.

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