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Не "по барабану": как удачно заменить выражение на украинском

Елена Былим
Новости. Общество
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Не 'по барабану': как удачно заменить выражение на украинском

Фразеологизм "по барабану" используется как предикатив (лексико-грамматический разряд слов, обозначающих состояние человека). Эта фраза в украинском языке означает безразличие, или абсолютную не важность происходящего.

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Его синонимами могут быть слова "безразлично", "все равно", "неважно", "не имеет значения" и тому подобное. В украинском языке эта фраза имеет собственный заменитель.

О равнодушии на украинском можно высказаться, используя такие слова или фразы:

  • По цимбалах;
  • Не хвилює;
  • Мені однаково;
  • Буде, як буде;
  • Без різниці;
  • Все одно;
  • Начхати;
  • До лампочки;
  • Фіолетово;
  • Ні холодно, ні тепло;
  • Паралельно;
  • До одного місця;
  • Індиферентно.

Также о безразличии к определенной ситуации, или событию, можно сказать:

  • Байдужливо,
  • з холодком,
  • хоч вовк траву їж,
  • хоч трава не рости,
  • як з гуски вода,
  • нічого не варто,
  • ніщо не лякає,
  • море по коліна (по коліно)
  • однаково (однаковісінько),
  • ні гірко ні солодко,
  • ні холодно ні жарко,
  • хоч би що,
  • і за вухом не свербить,
  • кисло кому в борщ,
  • байдужісінько.

OBOZ.UA предлагает узнать, как сказать на украинском "приводить пример" и "задавать вопросы".

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