Не 'мобилизация', но близко: в Украине выбрали слово 2024 года

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" назвал слово 2024 года. Им стал термин "бусификация" – неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре.

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Об этом сообщил сайт "Мыслово". Кроме "бусификации" среди претендентов на звание главного слова года были также "СЗЧ", "МСЭК", "переговоры" и другие.

Слово "бусификация" придумали украинцы. Оно образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и указывающего на действие суффикса "-ификация" по тому же принципу, что и "русификация" или "верификация".

Это термин, описывающий принудительную мобилизацию граждан в Украине. Он возник из-за ситуации, когда мобилизационные группы ТЦК задерживают мужчин, обычно на улицах или других публичных местах, и доставляют их в военкоматы в микроавтобусах, которые в народе называют "бусами".

На звание "слово года" претендовали и другие термины, все они так или иначе "связаны с российской войной на уничтожение Украины".

Так, в финальный список претендентов вошли:

– СЗЧ – самовольное оставление части;

– Курская операция – выдающееся военное событие года;

– усталость – слово, описывающее эмоциональное и физическое состояние общества из-за длительной войны;

– переговоры – тема, которая постоянно обсуждалась в контексте завершения войны;

– МСЭК – медико-социальная экспертная комиссия, оказавшаяся в центре критики.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году словарь "Мыслово" назвал главным словом года существительное "мобилизация". Этот термин опередил по популярности слово контрнаступление, которое "получило меньше медийной поддержки".

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