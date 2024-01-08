Не 'контрнаступление': языковеды назвали украинское слово 2023 года

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" назвал слово 2023 года. Им стало существительное "мобилизация".

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Максимальный интерес к этому слову вырос в декабре, когда в Украине обсуждали законопроект по мобилизации. Об этом сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что слово мобилизация опередило по популярности слово контрнаступление, "получившее меньше медийной поддержки". Другие претенденты на слово года также связаны с войной.

Среди них: "уклоняющийся", "яйца по 17 гривен", "блокада/деблокада", "лето в Крыму", "позиционная война", "конфликт", "дрон".

Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стал "искусственный интеллект" (ИИ), хотя и его присутствие связано с интеграцией ИИ в военные системы.

Лидеры предыдущих лет:

"русский военный корабль, иди на…й" – 2022;

вакцина – 2021;

коронавирус – 2020;

диджитализация – 2019;

томос – 2018;

безвиз – 2017;

коррупция – 2016;

блокада – 2015;

киборги – 2014;

Евромайдан – 2013.

Словарь "Мыслово" создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. В этом году "Мыслово" выбирает слово года одиннадцатое.

Напомним, в 2023 году по версии Кембриджского словаря, словом года стал термин halucinate, что в переводе означает галлюцинировать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "Украина" стала самым популярным словом, которое употребляла The New York Times в 2022 году.

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