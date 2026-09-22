Не гречка: специалисты рассказали, какие крупы самые полезные и какую кашу можно есть каждый день

Крупы – один из основных продуктов на кухне, готовить их можно в виде каш, добавлять в салаты, делать муку, десерты и выпечку.

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Редакция FoodOboz делится полезной информацией, какие же крупы самые полезные и есть их можно каждый день, рассказали эксперты по питанию на страницах martha stewart.

Перловка

Основной составной частью которой являются ячменные зерна, является хорошим источником белка, магния, фосфора, витамина В3 и меди. Ее употребление увеличивает количество клетчатки, в частности бета-глюкана, который может снижать уровень холестерина в крови.

Диетологи утверждают, что кроме того, эти зерна содержат молибден — важный микроэлемент, помогающий организму расщеплять токсичные вещества.

Ячмень

Является прекрасной заменой рису, в частности в ризотто. Насыщенный вкус и легкая сладость зерен хорошо сочетаются с грибами, корнеплодами, теплыми специями и осенними ингредиентами, такими как яблоки. Перловку также можно добавлять в салаты и супы.

Пшено

Содержит фитохимические вещества, которые помогают иммунной системе бороться с инфекциями. Оно также не содержит глютена, благодаря чему является хорошим выбором для людей с целиакией. Пшено богато витаминами группы В, кальцием и калием. Чтобы усилить вкус пшена, его зерна можно поджарить в сухой кастрюле на среднем огне в течение четырех-пяти минут. По словам специалистов, это придаст ему насыщенный ореховый вкус. После этого пшено следует сварить, как обычно.

Варить пшено лучше всего в курином или овощном бульоне с низким содержанием натрия, чтобы получить более насыщенный вкус. Также его можно сочетать с тертой морковью и цуккини и приготовить котлеты. Пшено добавляют в рагу, супы и теплые салаты.

Бурый рис

Бурый рис содержит клетчатку, белок и витамины группы В, которые помогают организму использовать энергию из пищи. В нем также есть антиоксиданты, которые борются с воспалением и защищают здоровые клетки. Кроме того, бурый рис не содержит глютена, что делает его безопасным для людей с целиакией.

Бурый рис хорошо подходит в качестве основы для ризотто и пудинга, теплых салатах. Если вы больше любите белый рис, его лучше смешать равные части белого и бурого риса, чтобы получить питательные преимущества бурого риса и текстуру, похожую на текстуру белого.

Булгур

Это цельное зерно твердой пшеницы, а значит, он содержит глютен, но булгур полезен для здоровья, ведь он является хорошим источником железа, магния, фосфора, цинка и витаминов группы В. Эта крупа также содержит клетчатку, которая играет ключевую роль в здоровье кишечника.

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