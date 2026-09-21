Сколько можно хранить сливочное масло в холодильнике и морозилке: делимся полезными рекомендациями

Сливочное масло – вкусный и полезный продукт, который всегда практически используют для приготовления выпечки. Очень важно знать, как и где правильно хранить сливочное масло, чтобы оно было долго свежим.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где лучше всего хранить сливочное масло.

В холодильнике сливочное масло обычно хранится около трех месяцев

Но, это еще зависит от упаковки и условий хранения. Если нужно сохранить его дольше, стоит воспользоваться морозильной камерой.

Замораживание помогает значительно продлить срок хранения

Согласно рекомендациям различных производителей и отраслевых организаций, несоленое масло можно замораживать примерно на пять месяцев, а соленое – до девяти.

Дата на упаковке не всегда означает, что на следующий день продукт автоматически становится непригодным

Отметки вроде "лучше употребить до" прежде всего касаются качества, а не мгновенного изменения безопасности продукта. Поэтому просроченное масло стоит оценивать по его состоянию. Если оно нормально пахнет, имеет обычный вид и вкус, его еще можно использовать. Но если появились малейшие сомнения – особенно относительно запаха, плесени или заметных изменений текстуры – лучше не рисковать.

Сколько можно хранить масло в холодильнике

Самая холодная часть холодильника также будет лучшим выбором, чем дверца, там лучше всего и хранить масло, но не дольше, чем указан срок годности.

Сколько можно хранить в морозильной камере

Перед этим его нужно плотно упаковать, оставив его в оригинальной упаковке, а сверху положить в пакет для заморозки. И так хранить можно до 5 месяцев, а вот размораживать масло лучше постепенно, оставив его на ночь в холодильнике.

Также на OBOZ.UA, чем до блеска отмыть пригорелые сковороды за считанные минуты.