Защитники Украины, которые в рамках большого обмена пленными в воскресенье, 25 мая, вернулись на Родину из российской неволи, поздравили столицу и ее жителей с Днем Киева. Они пообещали защищать город от врага.

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Трогательное видео бывшие военнопленные записали по возвращению в Украину. Кадры опубликовал на своем канале в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Поздравляем киевлян с Днем Киева. Мы вернулись и мы не дадим, чтобы в Киев зашли наши враги. Мы не допустим этого! Слава Украине", – отметили защитники.

Напомним, что три дня подряд, 23, 24 и 25 мая, Украина и Россия проводили масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". В рамках первого этапа обмена домой вернули 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских, во время второго - 307 защитников, а во время заключительного этапа - еще 303 воинов.

OBOZ.UA опубликовал списки тех, кто вернулся из российского плена в рамках большого обмена.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, сейчас готовятся следующие обмены пленными со страной-агрессором Россией. Украина борется за каждого своего гражданина, который находится в российской неволе.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обнародовал видео эмоциональной встречи освобожденного из плена защитника Украины с его семьей. Воин вернулся на Родину по результатам обмена 25 мая – жена и дочь воина плакали от счастья.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на ожидания общества, среди освобожденных из плена украинцев не оказалось ни одного бойца полка "Азов", которые уже четвертый год подряд находятся в плену. В ГУР МО отметили, что возвращение защитников Мариуполя – одно из самых приоритетных направлений, но работа в этом направлении продолжается и уже есть определенные результаты.

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