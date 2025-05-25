'Ты выдержал!' Жена и дочь со слезами и объятиями встретили защитника Украины из плена. Видео

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обнародовал видео эмоциональной встречи освобожденного из плена защитника Украины с его семьей. Воин вернулся на Родину по результатам обмена 25 мая – жена и дочь воина плакали от счастья.

Видео дня

Наталья, жена освобожденного военнослужащего, побежала навстречу любимому, как только его увидела. Она со слезами благодарила мужа за то, что тот выдержал испытание российским пленом.

"Спасибо большое, ты выдержал, ты вернулся", – повторяли она.

Милана, дочь пленного, также плакала, обнимая папу.

"Вы видели, как я бежала? Вот так и ждала. Я его так ждала! Каждый день молилась, утром и вечером, просила Бога, чтобы он только выдержал это все... Думала о нем и ждала. И писала смски каждый день, как мы проживаем эти дни", – рассказала Наталья.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая состоялся третий этап масштабного обмена пленными с РФ по формату "1000 на 1000". Домой вернулись 303 защитника, в том числе 70 защитников Мариуполя.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что сейчас уже готовятся следующие обмены пленными. По его словам, Украина борется за каждого, кто находится в российской неволе.

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