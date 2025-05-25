В воскресенье 25 мая между Украиной и Россией состоялся очередной масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Однако несмотря на ожидания общества, среди освобожденных украинцев не оказалось ни одного бойца полка "Азов", которые уже четвертый год подряд находятся в плену.

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В Главном управлении разведки объяснили, что на этот раз обмен происходил по новому принципу - в формате взаимного согласования списков. Россия передала перечень лиц, которых была готова вернуть, и аналогично поступила украинская сторона.

В комментарии украинским СМИ представители ГУР отметили, что возвращение защитников Мариуполя – одно из самых приоритетных направлений, но работа в этом направлениипродолжается и уже есть определенные результаты.

Свою жесткую и эмоциональную оценку ситуации высказал командир 12 бригады специального назначения "Азов", Герой Украины Денис "Редис" Прокопенко. Он подчеркнул, что факт отсутствия азовцев среди освобожденных выглядит как издевательство над теми, кто с 2022 года находится в тяжелейших условиях российского плена.

"Ни одного азовца среди тысячи обменянных. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших. Это не просто оскорбительно – это унижение. И тех, кто до сих пор в плену, и их родных, и тех, кто выполнил приказ и сдался ради жизни, получив государственные гарантии", – заявил Пивненко.

Всего несколько дней назад Украина чествовала третью годовщину выхода защитников Мариупольского гарнизона из "Азовстали". В обществе теплились надежды, что именно в рамках масштабного обмена 1000 на 1000 удастся вернуть и бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов". Но этого не произошло.

Пивненко подчеркнул, что не верит в версию о том, что единственная причина отсутствия азовцев в обменах – это нежелание РФ их возвращать.

"Если бы это была правда, я и многие мои побратимы никогда бы не вернулись домой. Причина – в другом. Если существующая схема не работает, зачем надеяться на другой результат? Нужно менять тактику", – отметил он.

По словам бригадного генерала, если Россия не готова отдавать азовцев в обмен на обычных солдат, Украина должна искать альтернативу – например, использовать в качестве обменного фонда лиц, которые имеют стратегическую ценность для РФ.

"Страна переполнена российской агентурой – это не секрет. Пришло время дать спецслужбам соответствующий приказ. Например, попы московского патриархата, которые работают на российские структуры, могут заинтересовать Россию гораздо больше, чем очередной контрактник из Омска", – сказал Пивненко.

Также он предложил рассмотреть возможность участия Украины в более глобальных форматах обмена – например, в трехсторонних договоренностях с участием западных партнеров, где украинская сторона могла бы стать посредником или источником ценной информации, что тоже может стать обменным капиталом.

"Украина имеет бесценный опыт и знания, которые представляют интерес для наших союзников. Это может быть еще одно направление для наработки новых механизмов", – добавил командир.

В завершение Пивненко подчеркнул: если за четыре года обменами занимаются одни и те же люди - и азовцы до сих пор в плену – то это прямое свидетельство неэффективности.

"Позор, что среди тысячи освобожденных нет ни одного азовца. И я не вижу настоящей заинтересованности власти в возвращении наших побратимов", – резюмировал он.

Напомним, о том, что Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшее обсуждение прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Впоследствии в Анкаре отметили, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация озвучила все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

На следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины. Во время совещания глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции, и назвал возвращение каждого украинца, который скитается в российском плену, главной задачей для государства.

OBOZ.UA публикует списки тех, кто вернулся из российского плена в рамках большого обмена.

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