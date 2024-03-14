'Назустріч' чи 'на зустріч': как различить, когда и какое слово правильно употреблять

Украинский язык богат и благозвучен, однако с употреблением некоторых лексем возникают трудности. Иногда трудно разобраться, какие слова следует писать вместе, а какие – раздельно, особенно, если возможны оба варианта написания.

К примеру, можно говорить "назустріч" або "на зустріч". OBOZ.UA разбирался, как различить эти слова и когда какое правильно употреблять.

"Назустріч" – это наречие, отвечающее на вопрос "куда?" Это слово означает направление, противоположное тому, в котором кто-то или что-то двигается или приближается. Наречие "назустріч" всегда пишется слитно.

К примеру:

Назустріч Степану їхав чумак на возі – стомлений, замурзаний.

З пунктів А і Б назустріч один одному виїхали два автомобілі.

Олеся йшла з ярмарку, несучи в руках важкі сумки з медом, коли побачила, що назустріч їй іде Михайло.

Когда речь идет именно о встрече, как случайном или заранее договоренном свидании с кем-либо, следует употреблять предлог с существительным "на зустріч". Писать эти слова нужно раздельно.

Если поставить между "на" и "зустріч" другие слова, содержание сообщения не изменится: на ділову зустріч, на коротку зустріч, на романтичну зустріч тощо.

К примеру:

Марічка ще зранку почала збиратися на зустріч з Петром: випрасувала сукню, зробила зачіску, дістала коралове намисто.

Всі зібралися в залі та чекали на зустріч із міським головою, який страшенно запізнювався.

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