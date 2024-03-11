Аппендикс и аппендицит: какая разница между этими словами в украинском языке

Боль в правой части живота должна серьезно насторожить. Часто это является симптомом серьезного заболевания, связанного с воспалением червеобразного отростка.

В устной речи иногда употребляют слово "аппендицит" вместо "аппендикс", например, во фразах типа: "в юности мне вырезали аппендицит". Чем болеют и что вырезают, разбирался OBOZ.UA.

Червеобразный отросток слепой кишки и некоторых животных в медицинской терминологии называется аппендикс. А при воспалении аппендикса возникает болезнь аппендицит.

Языковеды советуют обратить внимание, что при спряжении в родительном падеже единственного числа нужно употреблять слово "апендикса" (а не "апендиксу"), но "апендициту" (а не "апендицита").

Кроме того, словосочетание "протікання хвороби" является языковой калькой. Его следует заменить на "перебіг хвороби". Такое же правило касается и словосочетаний, в которых вместо слова "болезнь" употреблено ее конкретное название.

К примеру:

Від моменту зараження до появи перших симптомів герпесу минає від 3 до 7 діб. Але й ті, хто має безсимптомний перебіг хвороби, так само можуть інфікувати інших.

Кстати, словосочетание "жаропонижающее лекарство" также использовать не стоит. Чем его лучше заменить читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие непривычные для украинского языка слова не являются суржиком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.