Навсегда 40: в Хмельницкой области попрощались с погибшим бойцом бригады 'Ярость' Николаем Матвеевым. Фото

8 мая в городе Изяслав Хмельницкой области попрощались со старшим сержантом полиции Николаем Матвеевым, который погиб на фронте. Боец Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" погиб 26 февраля вблизи Константиновки Донецкой области в результате удара вражеского дрона.

О гибели бойца и церемонии прощания сообщили в Национальной полиции Украины. В сообщении отметили, что эвакуировать тело павшего защитника собратья смогли только сейчас.

Провести защитника в последний путь на центральной площади города собрались родные, друзья, побратимы, коллеги и жители общины. Похоронили Николая Матвеева на Аллее почетных захоронений в Изяславе.

В полиции также напомнили, что Николай Матвеев служил в батальоне "Эней" Объединенной штурмовой бригады "Ярость". "Побратимы вспоминали Николая как спокойного, ответственного и надежного воина", – говорится в сообщении.

Служба и фронт

Николай Матвеев родился 20 декабря 1985 года в селе Полесское Изяславского района. В органах внутренних дел он работал с 2012 года. Служил в секторе реагирования патрульной полиции в Изяславе.

В 2025 году мужчина вступил в ряды батальона "Эней" бригады "Ярость". А уже 26 февраля 2026 года погиб во время выполнения боевого задания вблизи Константиновки. Удар нанес вражеский дрон.

Побратимы рассказывали, что Николай был человеком немногословным. Но, говорят, всегда выполнял свою работу до конца и не подводил других.

Последняя дорога

Церемония прощания состоялась 8 мая в центре Изяслава. На площади собралось немало людей. Некоторые пришли с цветами и флагами, другие просто молча стояли рядом с семьей погибшего.

У защитника остались жена, двое детей и отец. Ему навсегда останется 40 лет.

