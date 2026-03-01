'Сын пошел к отцу в Небесное Войско': на Херсонщине погиб 27-летний защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб 27-летний воин со Львовщины Иван Алексеев. Последний бой он принял на Херсонщине в конце февраля.

Видео дня

Осенью прошлого года умер отец защитника, который также защищал Украину, сейчас же горе пришло в семью снова. О потере сообщили в Шептицком городском совете.

Что известно о Герое

Львовщина будет прощаться с еще одним Героем, отдавшим жизнь за Украину.

"Мы снова потеряли Воина Света...В бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб 27-летний Герой Алексеев Иван Алексеевич", – сообщили в Шептицком горсовете.

Матрос Иван Алексеев защищал Украину в рядах воинской части А7382, он занимал должность водителя-электрика отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

Погиб защитник во время выполнения боевого задания вблизи Большой Александровки на Херсонщине 25 февраля.

За последние месяцы для семьи Героя это не первое страшное горе.

"Очень больно, что семья в октябре 2025 уже переживала горькую потерю – на войне погиб отец Героя Алексеев Алексей Иванович. Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем голову в скорби. Наш долг – помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – отметили в громаде.

Отец Ивана, младший сержант, командир отделения охраны воинской части Т0110 Алексей Алексеев, умер во время пребывания в отпуске для лечения в связи с болезнью, сообщали в конце октября в Шептицком городском совете.

"Теперь сын пошел к отцу в Небесное Войско... Две мужские опоры, два защитника, два Героя из одной семьи отдали жизнь за то, чтобы мы могли дышать свободно", – написала жительница Шептицкого Надежда Липчук.

Как рассказывал OBOZ.UA, в последний день зимы на Полтавщине попрощались с Героем Игорем Бондаренко. Воин погиб, отбивая штурм врага в Донецкой области еще весной 2024 года, с тех пор и до недавнего времени он считался пропавшим без вести.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине погиб водитель-санитар с Полтавщины. Младшему сержанту Юрию Сидоренко было 45 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!