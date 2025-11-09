Навсегда 37: в Донецкой области провели в последний путь полицейского Виталия Олейникова

В Донецкой области попрощались с полицейским Виталием Олейниковым, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Ему было 37 лет.

Об этом сообщили в Нацполиции. В июле 2025 года Виталий присоединился в ряды Национальной полиции – стрелкового батальона полиции Донецкой области.

Он преданно выполнял боевые задачи на самых горячих направлениях – Торецком и Покровском. 4 ноября боец погиб в результате удара вражеского дрона.

Героя похоронили в Кривом Роге Днепропетровской области, где живет его семья — жена и двое детей, 12 и 17 лет.

Провести Виталия Олейникова в последний путь пришли родные, друзья, побратимы, представители власти и руководство полиции Донецкой области.

Светлая память Герою, который до последнего оставался верным присяге и своей стране.

Ранее сообщалось, что российский авиаудар по прифронтовому поселку Покровское на Днепропетровщине унес жизнь полицейского с Луганщины Руслана Ковбаснюка. Он погиб во вторник, 4 ноября, когда оказывал помощь местным жителям.

Как писал OBOZ.UA, в Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении. Жизнь воина оборвал вражеский дрон.

