Нес службу в прифронтовых районах: вследствие вражеского авиаудара погиб полицейский с Луганщины Руслан Ковбаснюк. Фото

Российский авиаудар по прифронотовому поселку Покровское на Днепропетровщине унес жизнь полицейского с Луганщины Руслана Ковбаснюка. Он погиб во вторник, 4 ноября, когда оказывал помощь местным жителям.

12 ноября мужчине должно было исполниться 47 лет, у погибшего осталась дочь. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и в Департаменте уголовного розыска.

"Подполковник полиции Руслан Ковбаснюк начал службу в органах внутренних дел в 2002 году. Весь профессиональный путь он посвятил работе в подразделениях криминальной полиции. С начала полномасштабного вторжения в составе сводного отряда ГУНП в Луганской области нес службу в прифронтовых районах", – рассказали в полиции.

В родном регионе Руслан выявлял диверсантов, корректировщиков огня, осуществлял эвакуацию мирного населения и доставлял гуманитарную помощь тем, кто оставался в населенных пунктах. Перед оккупацией Лисичанска старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска полиции Луганщины до последнего момента эвакуировал из города гражданских.

Впоследствии он нес службу в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях – в составе групп быстрого реагирования и на блокпостах. В освобожденных городах и селах правоохранитель осуществлял стабилизационные мероприятия, документировал военные преступления РФ, доставлял гуманитарную помощь.

"Попадал под обстрелы, был ранен, но снова возвращался на линию огня. Стремился спасти как можно больше жизней, потому что знал, как это – когда в твой дом врывается враг, пытает, убивает", – сказано в сообщении.

Коллеги вспоминают Руслана как открытого, жизнерадостного и доброжелательного человека, который всегда поддерживал товарищей и заряжал позитивом. В работе он был ответственным, внимательным к деталям и принципиальным.

"Сотрудники полиции Луганщины глубоко скорбят из-за невосполнимой утраты побратима и выражают искренние соболезнования родным и близким", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении. Жизнь воина оборвал вражеский дрон.

