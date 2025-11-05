Отбивал наступление врага под Покровском: на фронте погиб полицейский Виталий Олейников. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с оккупантом. Во вторник, 4 ноября, на щите вернулся полицейский Донеччины Виталий Олейников.

Правоохранитель отражал наступление врага под Покровском. Печальную весть сообщили в Национальной полиции Украины.

"Вчера, 4 ноября, во время выполнения боевого задания на передовой погиб боец батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Донецкой области, рядовой полиции Виталий Олейников. Жизнь защитника оборвал удар вражеского дрона", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Виталий родился 19 мая 1988 года в городе Бердичев Житомирской области. Жил в Мариуполе, где и встретил российское вторжение в 2022 году. Переехал в Краматорск, где позже добровольно вступил в стрелковый батальон полиции Донецкой области.

Больше всего полицейский стремился изгнать оккупанта с родной земли. В последнее время он вместе с собратьями держал оборону на самом горячем направлении – Покровском.

Виталию Олейникову было 37 лет. У погибшего остались жена и двое детей, 12 и 17 лет.

"Полиция Донеччины – в трауре из-за невосполнимой утраты. Глубокие соболезнования родным и близким Виталия. Он навсегда в строю и в нашей памяти – отважный воин, светлый, справедливый человек, Герой. Вечная слава и светлая память!" – резюмировали печальную весть в Нацполиции.

Ранее сообщалось, что российский авиаудар по прифронтовому поселку Покровское на Днепропетровщине унес жизнь полицейского с Луганщины Руслана Ковбаснюка. Он погиб во вторник, 4 ноября, когда оказывал помощь местным жителям.

Как писал OBOZ.UA, в Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении. Жизнь воина оборвал вражеский дрон.

