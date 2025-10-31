'Отдал жизнь за каждого из нас': в Хмельницкой области попрощались с полицейским, который погиб на Покровском направлении. Фото

В Каменце-Подольском 30 октября попрощались с защитником Дмитрием Ткачуком. Полицейский, защищавший Украину в рядах стрелкового батальона полиции, принял свой последний бой 26 октября на Покровском направлении.

Жизнь воина оборвал вражеский дрон. О потере рассказали в Национальной полиции Украины.

Лейтенант полиции, боец стрелкового батальона НПУ Дмитрий Ткачук, отдал жизнь, защищая Украину и сдерживая продвижение врага под Покровском.

"Дмитрий погиб 26 октября этого года во время боевых действий в населенном пункте Золотой Колодязь на Покровском направлении. Вражеский дрон сбросил смертельный груз на боевую позицию наших бойцов, не оставив лейтенанту полиции шансов на жизнь. Всего за три недели до гибели Дмитрий Ткачук на той же позиции под постоянными обстрелами встретил свое 40-летие", – рассказали в Нацполиции.

Коллеги погибшего защитника добавили: Дмитрий имел большие планы на будущее, мечтал вернуться к жене и дочерям.

Служить украинскому народу Дмитрий Ткачук решил еще в 2007 году: тогда он стал курсантом Ривненского высшего профессионального училища Государственной службы охраны при МВД Украины – и с тех пор продолжал работать в органах внутренних дел.

Когда же родине понадобилась защита от внешнего врага – мужчина отправился на фронт.

"Сегодня мы с болью в сердце прощаемся с нашим коллегой, боевым товарищем, настоящим воином — лейтенантом полиции Дмитрием Ткачуком, который отдал свою жизнь за Украину, за каждого из нас, за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. Он был из тех, кто не словом, а делом доказывал свою преданность государству. В мирной жизни — честный, ответственный, справедливый полицейский. В военное время — мужественный защитник, который добровольно стал в ряды стрелкового батальона полиции, когда наша страна нуждалась в защите от врага", – отметил на церемонии прощания с воином начальник полиции Хмельницкой области Руслан Герасимчук.

В батальоне полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Хмельницкой области Дмитрий Ткачук служил в должности заместителя командира второго взвода роты № 1: те, кто нес службу в его подчинении, вспоминают о лейтенанте как о мужественном офицере и справедливом руководителе.

Похоронили Дмитрия Ткачука на Аллее Славы в Каменце-Подольском – городе, где он родился и жил. Провести Героя в последний путь пришли его родные, друзья, побратимы, коллеги, представители власти и горожане.

"Все, кто знал Дмитрия, говорят о нем как об искреннем, добром и мужественном человеке, который всегда был готов прийти на помощь", – отметили в Нацполиции.

